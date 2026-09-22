قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع البريطاني: دعم السعودية أمر أساسي للأمن القومي
غارات روسية وأوكرانية ليلية تودي بحياة 5 أشخاص وتصيب 15 آخرين
وقود أوروبا يشتعل.. الأسعار تقفز 23.8% خلال عام
إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا في نطاق النوبارية بالبحيرة
باستخدام ملف المسيرات.. لافروف يتهم الغرب بشن حرب معلومات ضد موسكو
هيئة الدواء تحذر من إعلانات مجهولة تروج لأدوية تخسيس | مستند
التعليم العالي: نشر 500 ألف مقال علمي عبر منصة بنك المعرفة المصري
اليابان: 32 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود جراء إعصار "دوجوان"
لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا
خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة
بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان روج هايبرد 2027 تستعد لمواجهة تويوتا RAV4 بقوة

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
عزة عاطف

كشفت شركة نيسان عن تفاصيل طراز «روج الهجين 2027» المخصص للأسواق الأمريكية، حيث طرحت السيارة بأسعار تبدأ من 35,490 دولارًا للنسخة الأساسية. 

وتُعد هذه المركبة الأولى التي تجلب تقنية «e-Power» الخاصة بنيسان إلى السوق الأمريكي، مع توفير نظام الدفع الكلي للعجلات (AWD) كمعدة قياسية عبر المحركات الكهربائية المزدوجة. 

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في خريف عام 2026.

منظومة الدفع e-Power وآلية العمل المبتكرة

تعتمد السيارة على محرك بنزين توربيني مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة 148 حصانًا، ويعمل حصرًا كمولد كهربائي لتغذية البطارية المزودة بطاقة 1.67 كيلوواط/ساعة دون وجود أي اتصال ميكانيكي مباشر بالعجلات. 

وتتولى منظومة الموتور الكهربائي المزدوج توليد قوة إجمالية تبلغ 225 حصانًا لنقل الحركة إلى العجلات الأربع. 

كما تشتمل المركبة على تقنية الكبح التجديدي «e-Pedal» المزودة بنظام التوقف السلس، حيث تقدر نيسان معدل استهلاك الوقود بـ 38 ميلًا لكل غالون، وهو ما يتفوق على النسخة التقليدية ويعزز منافستها أمام طراز «تويوتا RAV4» الهجين.

نيسان روج 2027

الخيارات المتاحة والتوزيع السعري للسيارة في الأسواق

تتيح نيسان طراز روج عبر خيارات متعددة لمنظومات الحركة تشمل المحركات الاحتراقية والهجينة لتلبية تفضيلات المشتري. وتتراوح أسعار الفئات المتاحة بين 35,490 دولارًا لفئة «SV» الأساسية و43,490 دولارًا لفئة «Platinum» الأعلى تجهيزًا. 

وتبدأ عمليات التسليم في خريف عام 2026 بفئة «SR» المجهزة بالحزمة التقنية، على أن تلحق بها الفئات الأخرى في مطلع عام 2027 لتوفير خيارات متكاملة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027 تقنية e Power أسعار نيسان روج تويوتا RAV4 هجين سيارات نيسان الهجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق وحفظ السر والأمانة أساس الإخلاص بين الزوجين

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة» مع انطلاق العام الدراسي الجديد

«سفراء الأزهر» يشارك في استقبال طالبات «صيدلة بنات القاهرة»

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

في سابع ملتقيات شُبُهات وردود.. البحوث الإسلاميَّة يفنِّد شُبُهات الحداثيين حول لغة القرآن الكريم

بالصور

المحشي بيفك في الحلة؟.. السر في رص ورق العنب والكرنب

المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب
المحشي بيفك في الحلة؟ السر في رص ورق العنب والكرنب

ابنة روجينا تخطف الأنظار بجمالها وإناقتها .. صور

بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن
بسمة بوسيل برفقة بناتها وصديقاتها في لندن

بعد العودة للمدارس.. 5 أسباب تجعل طفلك يطلب النوم طوال الوقت

5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت
5 أسباب تخلي طفلك يطلب النوم طول الوقت

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»
بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد