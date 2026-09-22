نيسان روج هايبرد 2027 تستعد لمواجهة تويوتا RAV4 بقوة

كشفت شركة نيسان عن تفاصيل طراز «روج الهجين 2027» المخصص للأسواق الأمريكية، حيث طرحت السيارة بأسعار تبدأ من 35,490 دولارًا للنسخة الأساسية.

وتُعد هذه المركبة الأولى التي تجلب تقنية «e-Power» الخاصة بنيسان إلى السوق الأمريكي، مع توفير نظام الدفع الكلي للعجلات (AWD) كمعدة قياسية عبر المحركات الكهربائية المزدوجة.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في خريف عام 2026.

منظومة الدفع e-Power وآلية العمل المبتكرة

تعتمد السيارة على محرك بنزين توربيني مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة 148 حصانًا، ويعمل حصرًا كمولد كهربائي لتغذية البطارية المزودة بطاقة 1.67 كيلوواط/ساعة دون وجود أي اتصال ميكانيكي مباشر بالعجلات.

وتتولى منظومة الموتور الكهربائي المزدوج توليد قوة إجمالية تبلغ 225 حصانًا لنقل الحركة إلى العجلات الأربع.

كما تشتمل المركبة على تقنية الكبح التجديدي «e-Pedal» المزودة بنظام التوقف السلس، حيث تقدر نيسان معدل استهلاك الوقود بـ 38 ميلًا لكل غالون، وهو ما يتفوق على النسخة التقليدية ويعزز منافستها أمام طراز «تويوتا RAV4» الهجين.

نيسان روج 2027

الخيارات المتاحة والتوزيع السعري للسيارة في الأسواق

تتيح نيسان طراز روج عبر خيارات متعددة لمنظومات الحركة تشمل المحركات الاحتراقية والهجينة لتلبية تفضيلات المشتري. وتتراوح أسعار الفئات المتاحة بين 35,490 دولارًا لفئة «SV» الأساسية و43,490 دولارًا لفئة «Platinum» الأعلى تجهيزًا.

وتبدأ عمليات التسليم في خريف عام 2026 بفئة «SR» المجهزة بالحزمة التقنية، على أن تلحق بها الفئات الأخرى في مطلع عام 2027 لتوفير خيارات متكاملة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.