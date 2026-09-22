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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انفصال العجلة الاحتياطية يورط شاحنة BYD Shark 6 في استدعاء بأستراليا

بي واي دي شارك 6
بي واي دي شارك 6
عزة عاطف

كشفت شركة (BYD) عن تنفيذ واحدة من أكبر حملات الاستدعاء الخاصة بمركباتها في السوق الأسترالي، شملت 32009 شاحنات بيك أب هجينة قابلة للشحن الخارجي من طراز (Shark 6). 

ويعود سبب هذا الاستدعاء الشامل إلى اكتشاف خلل فني في آلية تثبيت العجلة الاحتياطية أسفل السيارة، وهو ما قد يؤدي إلى انفصال العجلة وسقوطها أثناء القيادة على الطرق السريعة، مما يشكل خطورة على سلامة المرتادين والمركبات المتبعة.

تفاصيل الخلل الفني وآلية انفصال العجلة

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة المعنية بسلامة المنتجات في أستراليا أن المشكلة تعود إلى الاحتكاك والتآكل غير الطبيعي الذي يتعرض له كابل الدعم الخاص بحامل العجلة الاحتياطية. 

وينتج هذا التآكل عن عدم ضبط عزم الشد المطلوب عند التثبيت في المصنع أو وضع صينية العجلة بشكل غير دقيق. ومع اهتزاز المركبة والاستخدام المستمر، يرتفع خطر كسر الكابل أو ارتخائه، وهو ما تسبب في تسجيل شكاوى من ملاك الشاحنة بشأن انفصال العجلة أو تأرجحها أسفل الهيكل أثناء القيادة.

الطرازات المتأثرة والتوصيات الموجهة للمالكين

يشمل هذا الاستدعاء كافة فئات شاحنة «بي واي دي شارك 6» المباعة في أستراليا والمصنعة بين أغسطس 2024 ويونيو 2026، وتتوزع الأعداد على فئة «بريميوم» بواقع 28543 شاحنة، وفئة «بيرفورمانس» بواقع 2100 شاحنة، بالإضافة إلى 1366 شاحنة من فئة «دايناميك».

ووجهت الشركة نصيحة عاجلة للمالكين بضرورة إزالة العجلة الاحتياطية مؤقتًا واتباع الإرشادات الموضحة في دليل المالك لحين زيارة مراكز الخدمة المعتمدة.

إجراءات الإصلاح وتأثير الحملة على حصة الشركة

تلتزم بي واي دي باستبدال منظومة رفع وتثبيت العجلة الاحتياطية بالكامل وتزويد السيارات بآلية معدلة تعتمد على سلاسل أكثر متانة دون فرض أي رسوم على العملاء، حيث تستغرق عملية التبديل نحو 30 دقيقة داخل الورش الرسمية. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحقق فيه الشاحنة نجاحًا مبيعاتيًا في أستراليا منذ إطلاقها، حيث تنافس طرازات شهيرة مثل تويوتا هيلوكس وفورد رينجر، وتؤكد الشركة تواصلها المباشر مع جميع المالكين عبر التطبيق الإلكتروني والبريد لضمان إتمام الإصلاحات الفنية سريعًا.

بي واي دي شارك 6
بي واي دي شارك 6 استدعاء بي واي دي شاحنة بي واي دي 2026 عيوب السيارات في أستراليا

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