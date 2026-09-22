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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي تكشف الستار عن جالاكسي E5 الجديدة عالميًا

جيلي جالاكسي E5
جيلي جالاكسي E5
صبري طلبه

كشفت جيلي عن النسخة الجديدة من سيارتها الكهربائية جالاكسي E5 في السوق الصينية، وتحصل السيارة على تصميم خارجي بطابع عصري ورياضي، إلى جانب منظومة دفع كهربائية تعتمد على تقنيات شحن وأداء متطورة، مع اختلاف سعة البطارية والمدى بحسب الفئة.

محرك جيلي جالاكسي E5

تستند جيلي جالاكسي E5 إلى محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، وتبلغ قوته 245 كيلوواط، بما يعادل نحو 329 حصانًا، وتعمل السيارة ضمن منظومة كهربائية بجهد 800 فولت.

جيلي جالاكسي E5

بطاريات ومدى جالاكسي E5

تطرح جيلي جالاكسي E5 عالميًا بعدة خيارات للبطارية، إذ تحصل النسخة الأساسية على بطارية بسعة 61.5 كيلوواط ساعة، بينما ترتفع السعة في الفئة الأعلى إلى 70 كيلوواط ساعة، ويصل مدى السيارة إلى 550 كيلومترًا وفق دورة الاختبارات الصينية CLTC، في حين يبلغ 451 كيلومترًا وفق معيار WLTP، أما الفئة المزودة بالبطارية الأكبر، فتصل قدرتها على قطع المسافة إلى 635 كيلومترًا وفق البيانات المعلنة.

جيلي جالاكسي E5

أبعاد جيلي جالاكسي E5

تأتي جيلي جالاكسي E5 بطول يبلغ 4.636 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر وارتفاعها إلى 1.670 متر، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2.750 متر، وتعتمد السيارة على عجلات بقياس 19 بوصة، كما توفر مساحة تخزين إضافية في الجزء الأمامي تصل إلى 160 لترًا، وتبلغ قدرة التحميل القصوى للصندوق 50 كيلوجرامًا.

جيلي جالاكسي E5

مقصورة جيلي جالاكسي E5

تركز جيلي على التجهيزات الرقمية من خلال لوحة عدادات إلكترونية وشاشة مركزية تتوسط لوحة القيادة، مع دعم التطبيقات الذكية، كما تحصل السيارة على شاشة عرض المعلومات أمام السائق على الزجاج الأمامي، وتتضمن التجهيزات كذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهواتف.

جيلي جالاكسي جيلي جالاكسي E5 جالاكسي E5 مواصفات جيلي جالاكسي E5

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