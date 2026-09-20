5 سيارات زيرو موفرة في البنزين.. تعرف على المواصفات والأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات، بالإضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بالمحركات، ومنها الطرازات ذات السعة الصغيرة للمحركات والتي تمنحها الافضلية من ناحية استهلاك الوقود.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تعتمد السيارة سوزوكي ألتو على محرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 788,000 و888,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم بسعر 685,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.