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سعر ومواصفات بي واي دي سيل 6 2027 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي واي دي سيل 6 2027 في السعودية

بي واي دي سيل 6 2027
بي واي دي سيل 6 2027
صبري طلبه

تعزز بي واي دي الصينية من حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات التي تعتمد على تقنيات مختلفة في منظومات الحركة.

وتأتي بي واي دي سيل 6 موديل 2027 ضمن هذه التشكيلة، مع اعتمادها على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، إلى جانب باقة من التجهيزات.

بي واي دي سيل 6 2027 

محركات بي واي دي سيل 6 2027 

تعتمد سيل 6 2027 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي واحد، ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 94 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر، بينما يقدم المحرك الكهربائي قوة قدرها 161 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 174 حصانًا، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

أداء بي واي دي سيل 6 2027

ترتبط المنظومة الميكانيكية بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/س، بينما تحتاج إلى 8.8 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 100 كم/س.

بطارية بي واي دي سيل 6 2027

تستخدم بي واي دي سيل 6 2027 بطارية بسعة 11.75 كيلوواط ساعة، وبمدى كهربائيًا يصل إلى 65 كم، كما تدعم الشحن عبر التيار المتردد AC بقدرة محول تبلغ 3.3 كيلوواط. ويتيح نظام الدفع الهجين الجمع بين الطاقة الكهربائية ومحرك البنزين بحسب ظروف القيادة ومستوى شحن البطارية.

مدى إجمالي يصل إلى 1,100 كم

يبلغ مدى القيادة الإجمالي للسيارة إلى 1,100 كم، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 35.1 كم لكل لتر، وتأتي السيارة بخزان وقود سعته 65 لترًا.

بي واي دي سيل 6 2027 

أبعاد بي واي دي سيل 6 2027

تنتمي بي واي دي سيل 6 إلى فئة السيارات السيدان المتوسطة، ويبلغ طولها 4,830 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,875 مم وارتفاعها إلى 1,495 مم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,790 مم، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 120 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 491 لترًا.

سعر بي واي دي سيل 6 موديل 2027 في السعودية

تقدم بي واي دي سيل 6 موديل 2027 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 86,990 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 94,990 ريالًا سعوديًا. 

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