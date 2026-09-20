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شيكابالا ينتقد بيع «بيزيرا» : مجلس إدارة الزمالك بيفضّي الفرقة وبيضحك على الجمهور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا ينتقد بيع «بيزيرا» : مجلس إدارة الزمالك بيفضّي الفرقة وبيضحك على الجمهور

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

وجّه محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، انتقادات حادة إلى مجلس إدارة النادي، بسبب قرار الموافقة على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شيكابالا خلال ظهوره في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن قرار بيع بيزيرا يتعارض مع البيانات والتصريحات السابقة التي صدرت عن إدارة النادي بشأن مستقبل اللاعب، مشيرًا إلى أن الجماهير تلقت تأكيدات بعدم التفريط في خدماته.

شيكابالا: «اللاعب مش للبيع.. وبعدها يتباع»

وتساءل شيكابالا عن كيفية إعلان إدارة الزمالك في وقت سابق أن خوان بيزيرا ليس للبيع، قبل أن تتم الموافقة على رحيله بعد فترة قصيرة، معتبرًا أن هذا الأمر يثير علامات استفهام لدى جماهير النادي.

وقال قائد الزمالك السابق: «مجلس إدارة الزمالك بيفضي الفرقة وبيضحك على الجمهور، هو أنا ينفع أنزل بيان أقول اللاعب مش للبيع وبعدها بكام أسبوع يتباع؟».

انتقادات لطريقة إدارة ملف بيزيرا

وأشار شيكابالا إلى أن التعامل مع ملف بيزيرا كان يحتاج إلى قدر أكبر من الوضوح، خاصة أن اللاعب كان من العناصر التي يعول عليها الفريق خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن الجماهير من حقها معرفة الأسباب الحقيقية وراء القرارات التي تخص اللاعبين، خصوصًا عندما تتغير المواقف الرسمية في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن البيانات الصادرة عن النادي يجب أن تكون متوافقة مع القرارات النهائية.

رحيل بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك

وكان خوان بيزيرا قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط تقارير عن تفاصيل مالية للصفقة، قبل اقتراب الإعلان الرسمي عن إتمام رحيله.

وأثار قرار بيع اللاعب حالة من الجدل بين جماهير الزمالك، خاصة في ظل أهمية بيزيرا ضمن صفوف الفريق، لتتجدد التساؤلات حول أسباب الموافقة على رحيله بعد التأكيد سابقًا على استمراره.

واختتم شيكابالا حديثه بالتأكيد على أن إدارة الزمالك مطالبة بالوضوح مع الجماهير، خاصة في الملفات التي تحظى باهتمام كبير، مشددًا على أن التناقض بين البيانات والقرارات النهائية يفتح الباب أمام حالة من الجدل داخل النادي. 

الزمالك شيكابالا بيزيرا اخبار الرياضة اخبار الزمالك

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