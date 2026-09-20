قبل يوم الغفران.. نتنياهو يشارك آلاف المستوطنين اعتداءاتهم على حُرمة المسجد الأقصى

تجمع عشرات الآلاف من المستوطنين ليلة السبت عند حائط البراق لأداء صلاة السليحوت الأخيرة قبل يوم الغفران، إيذاناً بانتهاء شهر سبتمبر ، في استمرار منهم بالاعتداء على حرمة المسجد الأقصى.

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضاً في الصلوات إلى جانب كبيري حاخامات إسرائيل، كالحاخام دافيد يوسف والحاخام كالمان بير.



وتلا نتنياهو مكتوبًا من أجل سلامة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم قال للحشد: "أتمنى لكم عاماً سعيداً. عام جديد سعيد".

وتقوم إسرائيل منذ عقود بتغيير معالم القدس ومحاولات كثيرة لتهويدها والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الاقصى والصلاة فيه، في ممارسات تجاوزت الحدود.

كما تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وهدمها بذرائع وحجج وبادعاء إسرائيل أن بيوت الفلسطينيين بنيت مخالفة للقوانين وغير مرخصة.

كما يقوم المستوطنون بالاعتداء على القرى الفلسطينية، ومهاجمة الفلسطينيين في بيوتهم وحرق بيوتهم وسياراتهم، وطرد الفلسطينيين من مزارعهم وقراهم بدعم من الجنود الإسرائيليين، ممارسة واعتداءات بلا إنسانية.