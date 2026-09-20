قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف إمام عن مُواجهة الأهلي: لا يوجد فريق أقوى من الزمالك .. ولا أخشى بيراميدز
مُحلل رياضي: محمد صلاح قادر على حمل فريق بمفرده ويضع بصمته أينما ذهب.. و«مرموش» علامة استفهام
من أدعية الرسول في الرزق.. 20 كلمة تفتح لك أبواب السماء مع الصباح
«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»
ابنة مديحة كامل: والدتي كانت بتستأذن في التصوير وتروح تصلّي من غير ما حد يعرف
إصابة فلسطينيين طعنًا بالســكاكين إثر هجوم نفّذه مستوطنون بمنطقة «واد الشاعر» جنوب نابلس
كريم رمزي عن محمد صلاح: عامل زي الابن البكر والحب الأول وتتمنى حكايته متنتهيش
«الغندور» يحتفل بهاتريك محمد صلاح: مبروك لفخر العرب ابن مصر
قبل يوم الغفران.. نتنياهو يشارك آلاف المستوطنين اعتداءاتهم على حُرمة المسجد الأقصى
«نكشة شرعية» .. محمد طارق أضا يكشف تفاصيل أزمة مستحقات الزمالك وفيديو تقديم خوان بيزيرا
بنفس الشروط.. إعلامي يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد عقود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني
شيكابالا ينتقد بيع «بيزيرا» : مجلس إدارة الزمالك بيفضّي الفرقة وبيضحك على الجمهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل يوم الغفران.. نتنياهو يشارك آلاف المستوطنين اعتداءاتهم على حُرمة المسجد الأقصى

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

تجمع عشرات الآلاف من المستوطنين ليلة السبت عند حائط البراق لأداء صلاة السليحوت الأخيرة قبل يوم الغفران، إيذاناً بانتهاء شهر سبتمبر ، في استمرار منهم بالاعتداء على حرمة المسجد الأقصى.

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو أيضاً في الصلوات إلى جانب كبيري حاخامات إسرائيل، كالحاخام دافيد يوسف والحاخام كالمان بير.

وتلا نتنياهو مكتوبًا من أجل سلامة جنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي، ثم قال للحشد: "أتمنى لكم عاماً سعيداً. عام جديد سعيد".

وتقوم إسرائيل منذ عقود بتغيير معالم القدس ومحاولات كثيرة لتهويدها والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من دخول المسجد الاقصى والصلاة فيه، في ممارسات تجاوزت الحدود.
كما تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وهدمها بذرائع وحجج وبادعاء إسرائيل أن بيوت الفلسطينيين بنيت مخالفة للقوانين وغير مرخصة.

كما يقوم المستوطنون بالاعتداء على القرى الفلسطينية، ومهاجمة الفلسطينيين في بيوتهم وحرق بيوتهم وسياراتهم، وطرد الفلسطينيين من مزارعهم وقراهم بدعم من الجنود الإسرائيليين، ممارسة واعتداءات بلا إنسانية.

اسرائيل الفلسطينيين المستوطنين نتنياهو المسجد الاقصى عشرات الآلاف البراق الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

بيزيرا

مهيب عبد الهادي: من اللاعب القادر على تعويض بيزيرا في الزمالك؟

كوفنتري

كوفنتري سيتي يحقق فوزه الأول في البريميرليج بقيادة لامبارد على نوتنجهام فورست

بيزيرا

محمد فارس لـ بيزيرا بعد رحيله عن الزمالك: الناس دي وقفت معاك.. ده رد الجميل؟

بالصور

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

شيفروليه تراكس 2027 تظهر دون تمويه .. تغييرات بارزة في التصميم ومحرك 1.2 لتر

شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027
شيفروليه تراكس موديل 2027

3 نجوم مصريين يجتمعون في ليلة غنائية مصرية استثنائية ضمن فعاليات موسم جدة| شاهد

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد