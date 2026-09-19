فرص جديدة في 12 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للقطاع الخاص برواتب مجزية

​في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للشباب، أعلنت وزارة العمل رسمياً عبر نشرتها الأسبوعية للتوظيف عن فتح باب التقديم لمجموعة ضخمة وحصرية من فرص العمل الحقيقية، تستهدف كفاءات القطاع الخاص في 12 محافظة مختلفة، وتضم شواغر واعدة ومميزة تشمل تخصصات هندسية وفنية متنوعة برواتب مجزية، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو القضاء على البطالة وتمكين الكوادر المصرية المهنية.

الوظائف الشاغرة حسب الشركات

تأتي الوظائف الخالية وفقًا للإعلان على النحو التالي:

شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية - القاهرة

مهندس ميكانيكا: عدد 2، يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة، وخبرة 5 سنوات، وألا تقل السن عن 30 عامًا ولا تزيد على 35 عامًا، مع اشتراط الإقامة في القاهرة، ويبلغ الراتب 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت.

وزارة العمل

مهندس ميكاترونيكس: عدد 2، يشترط الحصول على بكالوريوس هندسة، وخبرة 3 سنوات، والسن من 30 إلى 35 عامًا، مع الإقامة في القاهرة، ويبلغ الراتب 16 ألف جنيه، إلى جانب البدلات والمكافآت .

العنوان والتواصل: صلاح سالم - عمارات العبور - القاهرة.

الهاتف: 01227845174.

شركة أي للكهرباء والطاقة - الجيزة

فني كهرباء: عدد 70، ويشترط الحصول على مؤهل متوسط، وأن تتراوح السن بين 25 و35 عامًا.

فني كهرباء

وتتراوح الرواتب بين 8190 و12600 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي ومكافأة سنوية.

العنوان والتواصل: 02 جولف سنترال مول - بالم هيلز - الشيخ زايد - الجيزة.

الهاتف: 01272138789.

الكوتك للصناعات الهندسية - بني سويف

مهندس صيانة كهرباء: عدد 3، مؤهل عالي، وخبرة 5 سنوات، والسن حتى 35 عامًا.

مهندس كهرباء

مهندس صيانة ميكانيكا: عدد 3، مؤهل عالي، وخبرة 5 سنوات، والسن حتى 35 عامًا.

مهندس ميكانيكا إنتاج: عدد 3، مؤهل عالي، وخبرة 5 سنوات، والسن حتى 35 عامًا.

مهندسين ميكانيكا

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدمون من منطقة المندرة وفلمنج، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الراتب وفقًا للخبرة.

العنوان والتواصل: بياض العرب - منطقة الصناعات المتوسطة - بني سويف.

الهاتف: 01020060360.



تارجو كيم للصناعات الكيماوية - الإسكندرية

مهندس إنتاج: عدد 2، مؤهل عالي.

فني كهرباء: عدد 5، مؤهل متوسط.

فني ميكانيكا: عدد 5، مؤهل متوسط.

وتشترط الوظائف أن يتراوح السن بين 25 و35 عامًا، فيما تتراوح الرواتب بين 7800 و8800 جنيه.

العنوان والتواصل: برج العرب - المنطقة الصناعية الثانية - بلوك 17 - الإسكندرية.

الهواتف: 01090066402 - 01029887738.

مجمع مصنع بيراميذ للإطارات وصناعة المطاط - بورسعيد

مهندس ميكانيكا: عدد 2، مؤهل عالي، وخبرة سنتين، والسن 25 عامًا فأكثر.

فني ميكانيكا: عدد 3، مؤهل متوسط، وخبرة سنتين، والسن 25 عامًا فأكثر.

فني إنتاج: عدد 15، مؤهل متوسط، وخبرة سنتين، والسن 25 عامًا فأكثر.

وتتراوح الرواتب بين 7000 و9200 جنيه، وفقًا لمستوى الخبرة.