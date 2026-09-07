30 ألف جنيه.. وظائف جديدة متاحة اعرف طرق التقديم

يبحث عدد كبير من الشباب عن فرص عمل جديدة داخل شركات القطاع الخاص، خاصة الوظائف التي توفر رواتب مجزية وتتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة العمل توفير 1018 فرصة عمل جديدة داخل 7 شركات من شركات القطاع الخاص في 3 محافظات، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بشكل منتظم.

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1018 فرصة عمل جديدة في 3 محافظات

وأوضحت وزارة العمل أن فرص العمل الجديدة تتوزع على محافظات القاهرة وبني سويف وقنا، وتضم مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في شركات القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تستهدف توفير فرص حقيقية أمام الشباب للالتحاق بوظائف لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، إلى جانب إتاحة عدد من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص تشغيل مناسبة لمختلف الفئات.

تخصصات وفرص العمل المعلنة

وتتنوع الوظائف التي تضمنتها نشرة التوظيف الجديدة بين عدد من التخصصات والمهن المختلفة، حيث تشمل مهندسي الإنتاج والتخطيط، ومديري ومراقبي الجودة، والمحاسبين، وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي المشتريات.

كما تتضمن فرص العمل وظائف لفنيي لف المواتير، ومديري المخازن، وأمناء المخازن، وأفراد الأمن، والسائقين، ومساعدي الفنيين، بالإضافة إلى عدد من الوظائف العمالية.

وتشمل النشرة أيضا مجموعة من الوظائف في مجال الأمن والحراسة، من بينها مسؤولو العمليات، وأخصائيو التوظيف، ومشرفو الأمن، وأفراد الأمن، وفقا لاحتياجات الشركات ومواقع العمل المختلفة.

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رواتب وظائف وزارة العمل

وتبدأ رواتب بعض الوظائف المعلنة ضمن نشرة وزارة العمل من 7000 جنيه شهريا، بينما تصل في بعض الوظائف إلى 30 ألف جنيه شهريا لمسؤولي العمليات.

كما تتراوح رواتب أخصائيي التوظيف بين 15 و20 ألف جنيه شهريا، في حين تتراوح رواتب مشرفي الأمن بين 9500 و10500 جنيه، بينما يحصل أفراد الأمن على رواتب تتراوح بين 7000 و9000 جنيه، وفقا للشركة وموقع العمل والخبرة المطلوبة.

وأكدت وزارة العمل أن الأجور تختلف بحسب طبيعة الوظيفة والخبرة ومكان العمل، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإتاحة زيادات في الرواتب وفقا لمستوى الخبرة.

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أماكن وطرق التقديم على وظائف وزارة العمل

وأوضحت وزارة العمل أن الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة يمكنهم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات.

كما يمكن للراغبين في شغل الوظائف التواصل بشكل مباشر مع الشركات المعلنة، إلى جانب إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وفقا للضوابط وإجراءات التقديم المحددة لكل وظيفة.

وزارة العمل تواصل توفير فرص التشغيل

ودعت وزارة العمل الشباب والباحثين عن فرص عمل إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها نشرة التوظيف الأسبوعية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة داخل شركات القطاع الخاص، والعمل على توسيع قاعدة الوظائف المتاحة والوصول بها إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.