فلوسك بعد فقدان الوظيفة.. كيف تحصل على تعويض بطالة يصل إلى 75% من راتبك؟

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للمؤمن عليهم من العاملين في عدد من قطاعات الدولة والقطاع الخاص الاستفادة من تأمين البطالة، وفق مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها القانون لضمان وصول التعويض إلى مستحقيه.

ويشمل تأمين البطالة الموظفين والعاملين المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لهما، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي توفر حماية مالية مؤقتة للعامل حال فقدان مصدر دخله بسبب انتهاء علاقة العمل.

متى يبدأ صرف تعويض البطالة؟

حدد القانون موعد بدء استحقاق التعويض، حيث يمكن للمؤمن عليه الحصول عليه اعتبارًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الأحوال.

ويستمر صرف تعويض البطالة حتى اليوم السابق على التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق.

شرط أساسي.. ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا

ويشترط القانون للاستفادة من تأمين البطالة ألا يكون سن المؤمن عليه قد تجاوز 60 عامًا، إلى جانب استيفاء عدد من الشروط الأخرى المتعلقة بمدة الاشتراك وسبب انتهاء العمل وموقف المؤمن عليه القانوني.

6 شروط للحصول على تعويض البطالة

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة، أبرزها:

1- مدة اشتراك لا تقل عن عام

يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، على أن تتضمن مدة الاشتراك الستة أشهر السابقة على كل حالة تعطل بشكل متصل.

2- ألا يكون قد استقال من العمل

يشترط ألا يكون انتهاء علاقة العمل ناتجًا عن استقالة المؤمن عليه، وتدخل في حكم الاستقالة حالات الانقطاع عن العمل وفقًا لما حدده القانون.

3- عدم ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة

لا يستحق التعويض من ثبت تورطه في جريمة جنائية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

4- عدم تقديم بيانات أو مستندات مزورة

يشترط كذلك ألا يكون المؤمن عليه قد انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو أوراقًا مزورة للحصول على التعويض.

5- التسجيل لدى مكتب القوى العاملة

يتعين على المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، باعتباره أحد الإجراءات الأساسية لاستحقاق التعويض.

6- الالتزام بمواعيد مكتب القوى العاملة

يجب على المؤمن عليه التردد على مكتب القوى العاملة الذي تم تسجيل اسمه فيه، وذلك في المواعيد التي تحدد وفقًا للقرارات المنظمة.

كم تبلغ قيمة تعويض البطالة؟

لا يصرف تعويض البطالة بقيمة ثابتة طوال فترة الاستحقاق، وإنما يتم احتسابه وفق نسب محددة من أجر الاشتراك الأخير، تبدأ بنسبة 75% ثم تتراجع تدريجيًا.

وتأتي النسب على النحو التالي:

75% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى. 65% خلال الأسابيع الأربعة الثانية.

خلال الأسابيع الأربعة الثانية. 55% خلال الأسابيع الأربعة الثالثة.

خلال الأسابيع الأربعة الثالثة. 45% خلال باقي أسابيع استحقاق التعويض.

حماية مؤقتة للعامل لحين العودة إلى سوق العمل

ويستهدف نظام تأمين البطالة توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه خلال فترة التعطل، بما يساعده على مواجهة أعباء المعيشة إلى حين الالتحاق بعمل جديد، مع ربط استحقاق التعويض بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن تنظيم عملية الصرف.