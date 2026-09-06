الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

تحدث الفنان تامر هجرس عن علاقته بابنتيه تمارا وطالا، وكواليس زواج ابنته تمارا من كريم، كاشفًا عن مشاعره خلال حفل الزفاف وفلسفته في التعامل مع بناته واختياراتهن في الحياة.



وقال تامر هجرس، خلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" إن لحظة خروج ابنته تمارا إلى المسرح خلال حفل زفافها كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا فيه، خاصة مع الموسيقى التي اختارتها، والتي أعادته إلى ذكريات طفولتها والمواقف التي جمعتهما طوال سنوات.



وأوضح أنه لم يشعر بعد زواج ابنته بأنه فقدها، خاصة أنها وزوجها قريبان منهم ويتواجدان معهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أنهم يمارسون الرياضة معًا ويقضون فترة الصيف في المكان نفسه، وهو ما جعل انتقال ابنته إلى حياتها الزوجية أمرًا سلسًا بالنسبة له.



وأكد تامر هجرس أنه لا يتدخل بشكل قسري في اختيارات بناته، مشيرًا إلى أنه يثق في طريقة تربيته لهما وفي قدرتهما على التفكير واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف أن دوره كأب هو تقديم النصيحة والدعم، بينما يترك لهما مساحة اتخاذ قراراتهما بعد التفكير والدراسة، بعيدًا عن فرض الرأي أو استخدام أسلوب الديكتاتورية في التربية.



وأشار الفنان إلى أنه حرص منذ البداية على بناء علاقة قائمة على الصداقة والحوار مع بناته، مؤكدًا أن الأبناء لديهم ما يمكن أن يتعلمه الآباء أيضًا، وأن العلاقة الصحية داخل الأسرة تقوم على النقاش والتفاهم المتبادل.

وعن أسماء ابنتيه، أوضح تامر هجرس أن زوجته ميرال هي التي اختارت أسماءهما، مشيدًا بشخصيتها ودورها في الأسرة.