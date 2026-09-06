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البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات العنصرية والخطيرة الصادرة عن وزراء في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف بوضوح عن مشروع إسرائيلي ممنهج لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية قضيته الوطنية، وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.

وشدد على أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا مكتمل الأركان، وأن تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية أو إجراءات عملية يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا ورادعًا، وليس الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار.

وأكد اليماحي، أن غزة ليست أرضًا بلا شعب، والشعب الفلسطيني ليس شعبًا قابلًا للترحيل، وفلسطين ليست أرضًا قابلة للاقتلاع والمصادرة، معلنا رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسرًا خارج أرضهم تحت أي ذريعة أو مسمى.

مخططات التهجير والاستيطان 

وحذر من أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في الترويج لمخططات التهجير بالتوازي مع الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يمثل محاولة مكشوفة لإعادة رسم خريطة فلسطين بالقوة وفرض الاحتلال كأمر واقع دائم، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وطالب رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك الفوري والحازم لإفشال أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات دولية رادعة بحق كيان الاحتلال والمسؤولين عن هذه الدعوات والمخططات.

وأكد أن الصمت الدولي تجاهها لا يمثل حيادًا، بل يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه ويقوض منظومة القانون الدولي. وأي محاولة لتنفيذ هذا المخطط ستضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بالقانون الدولي وقدرته على وقف جرائم التهجير والتطهير العرقي.

وشدد في الختام على أن البرلمان العربي سيواصل تحركه إقليميًا ودوليًا لفضح مخططات التهجير والتطهير العرقي، وحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على أن السلام لا يُبنى على التهجير والاقتلاع، وإنما بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

https://youtu.be/Gj1Ya5wrJ00

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