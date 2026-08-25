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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أولوية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية المستدامة يتصدران لقاء اليماحي وعبدالرضا

رئيس البرلمان العربي ورئيس اتحاد المهندسين
رئيس البرلمان العربي ورئيس اتحاد المهندسين
الديب أبوعلي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم بمكتب البرلمان العربي بالقاهرة، المهندس الاستشاري عباس حسين عبدالرضا، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الاستثمارات والمشروعات الزراعية العربية المشتركة.

الأمن الغذائي العربي

من جانبه، استعرض رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب جهود الاتحاد في دعم التعاون والتكامل الزراعي العربي، وتبادل الخبرات بين المهندسين والمتخصصين، بما يسهم في مواجهة التحديات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وثمّن رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب الجهود التي يبذلها البرلمان العربي في دعم القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن الاتحاد يضع إمكاناته وكوادره وخبراته ومنتسبيه تحت تصرف البرلمان العربي، وبالتعاون معه، للإسهام في دعم منظومة الأمن الغذائي العربي، باعتباره قضية استراتيجية لا تقل أهمية عن الأمن القومي العربي.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعاون بين البرلمان العربي واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، بما يسهم في تحويل الخبرات والكفاءات العربية إلى مبادرات عملية تدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

حضر اللقاء من البرلمان العربي، سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان.

https://youtu.be/9FZuzF1nI6g

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي اتحاد المهندسين الزراعيين العرب حمد بن أحمد اليماحي عباس حسين عبدالرضا المهندسين الزراعيين الكويتية جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية التنمية المستدامة

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