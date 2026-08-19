البرلمان العربي: استهداف مطار أبو الظهور تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للغارات الجوية السافرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدًا أن هذا العدوان الآثم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد بشكل مباشر الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة، محذرًا من مساعي كيان الاحتلال الرامية إلى تقويض جهود ترسيخ الاستقرار وجر المنطقة نحو المزيد من التوتر.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم لإدانة ورفض هذا العدوان وضمان عدم تكراره، وبما يضع حدًا للانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال، مشددًا على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وفقًا لما تكفله القوانين والأعراف الدولية.

https://youtu.be/elbmpNMYuhg