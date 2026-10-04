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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد شبكات العاشر من رمضان ويوجه بمراجعة معدلات الاستهلاك

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، زياراته الميدانية وجولاته المستمرة ، للوقوف على الواقع الفعلي لتنفيذ خطة التشغيل ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومدى الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " وقام الدكتور عصمت ، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة مستجدات خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ، سيما فى القطاع الصناعي والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار ، وتابع معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، وناقش التقارير الخاصة بالتشغيل ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى.

تفقد الدكتور محمود عصمت، خلال الجولة الميدانية القطاعات المختلفة ،وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى اطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال ، ونسب  التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات والإجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي ، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين واهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والتيسير على طالبى الخدمة.

أكد الدكتور محمود عصمت على خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد ، موضحا أهمية تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني ،وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات وغيرها من الأدوات للتأكد من تطبيق معايير الجودة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتحسين جودة الخدمات ، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة ومواصلة اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة واستمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا الإطار.

وزير الكهرباء مدينة العاشر من رمضان التغذية الكهربائية

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