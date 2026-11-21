صرحت صحيفة معاريف نقلا عن شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان تنفيذ هجوم عسكري جديد على إيران خلال الفترة المقبلة، في ظل مخاوف إسرائيلية من تسارع استعادة طهران قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية، ومواصلة تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض.

ووفقًا للتقرير، قد تبدأ العملية العسكرية خلال فترة تتراوح بين يومين وأربعة أيام من صدور الأمر بتنفيذها، في ضوء القوات والقدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة بالفعل في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية تستند إلى مخاوف من استعادة إيران قدراتها الصاروخية بوتيرة سريعة، إلى جانب نقل أجزاء من بنيتها التحتية العسكرية والنووية إلى منشآت تحت الأرض، بما يزيد من صعوبة استهدافها.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه غير راضٍ عن العرض الإيراني.

كما زعم أن إيران تعمل على تطوير «قنبلة قذرة»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك.

ومن جانبه، سعى الجيش الإسرائيلي إلى تهدئة المخاوف بشأن احتمالات التصعيد، إذ أكد المتحدث باسمه، العميد إيفي دفرين، عدم حدوث أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مشددًا على أن الجيش يواصل تقييم الوضع والاستعداد لمختلف السيناريوهات الدفاعية والهجومية، وداعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية.

ولفتت «معاريف» إلى أن فرص التنسيق العسكري المشترك بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تتأثر بالتطورات السياسية المقبلة في الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما مع اقتراب الانتخابات والتغيرات المحتملة في موازين القوى السياسية.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ورفع الحصار البحري الأمريكي، فضلًا عن مطالب إيرانية تتعلق بوقف العمليات العسكرية في مختلف جبهات الشرق الأوسط.