يقوم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بزيارة إلى جمهورية التشيك في الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة أن شتاينماير سيلتقي خلال هذه الزيارة بكل من الرئيس التشيكي بيتر بيفل ورئيس الوزراء أندريه بابيش.

وأشار الراديو إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الزيارة الأخيرة لشتاينماير إلى جمهورية التشيك خلال توليه منصب الرئاسة، إذ تنتهي ولايته الثانية في 18 من شهر مارس المقبل، فيما يتم انتخاب خلفه في 30 من شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الألماني إلى جمهورية التشيك كانت في شهر أبريل عام 2024، حيث التقى بالرئيس بيتر بيفل ورئيس الوزراء آنذاك بيتر فيالا.