فاز الفيلم الوثائقي «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلي بجائزة صلاح أبو سيف «جائزة لجنة التحكيم الخاصة»، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التتويج بعد العرض العالمي الأول للفيلم يوم السبت 14 نوفمبر بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، حيث قدمت الشاذلي من خلاله تجربة سينمائية شخصية تتناول علاقتها بوالدتها، المخرجة والمنتجة ماريان خوري، وتطرح تساؤلات حول الأمومة والاستقلال والاختيارات الإنسانية.

ويمثل هذا الفوز محطة جديدة في مسيرة سارة الشاذلي، التي تعود للتتويج في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ست سنوات من حصول فيلمها القصير «إيزابيل» على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن مسابقة سينما الغد عام 2020، لتواصل حضورها في المهرجان بفيلمها الوثائقي الطويل الثاني «بنتك».

في فيلم «بنتك»، تحكي سارة الشاذلي حكاية ذاتية، حيث وُلدت في القاهرة لعائلة من صناع السينما، ونشأت بين أم مستغرقة في عملها ومربيات تولين رعايتها العاطفية. والأم هي المخرجة والمنتجة ماريان خوري، ابنة شقيق المخرج المصري يوسف شاهين، التي كرست حياتها للسينما، تاركة شعورًا بالغياب رافق ابنتها طوال الطفولة.

واليوم، بينما تستعد سارة لتصبح أمًا، تعيد النظر في اختيارات والدتها في الحياة، وتتساءل عن الثمن الذي دفعته مقابل تحررها واستقلالها، في رحلة سينمائية تمزج بين الذاكرة الشخصية والأرشيف العائلي، وتعيد استكشاف العلاقة بين الأم وابنتها من منظور مختلف.

فيلم «بنتك» من إنتاج أفلام مصر العالمية للمنتجة ماريان خوري، وهو إنتاج مشترك مع ديريڤ للمنتج جولي فرير. الفيلم من تصوير ماتيلد لو ماسون، بالإضافة إلى لقطات أرشيفية من تصوير ماريان خوري ونبيل الشاذلي ويوسف الشاذلي ويوسف شاهين وسارة الشاذلي، ومونتاج فوستين كروس، ومونتاج الصوت والميكساج والموسيقى التصويرية ماريسول كاو ميلان، وتصحيح الألوان نانسي أنغولو، والتعليق الصوتي سارة الشاذلي، وكتابة التعليق الصوتي ومستشارة الكتابة نادين ناعوس، وإشراف على التعليق الصوتي يسري نصر الله، ومستشارة المونتاج نادية بن رشيد، وتصميم الجرافيك إيفلين باتيستا ساردان.

سارة الشاذلي مخرجة مصرية درست السينما في الجامعة الأمريكية بباريس، وعبر برنامج دراسي امتد لثلاث سنوات تخصصت في إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا.

وسبق أن حصل فيلمها الوثائقي الطويل الأول «العودة» على عرضه العالمي الأول في مهرجان جيهلافا الدولي للأفلام الوثائقية في جمهورية التشيك عام 2021، وفاز بجائزة نوت لأفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عام 2022.

وخلال مسيرتها الدراسية في مجال السينما، عملت الشاذلي مسؤولة عن الأرشيف في السينماتيك الفرنسي بباريس، وتشغل حاليًا منصب مديرة قسم الأرشيف في شركة أفلام مصر العالمية.

ويُعد «بنتك» فيلمها الوثائقي الطويل الثاني، وتعمل حاليًا على كتابة سيناريو أول أفلامها الروائية الطويلة «نور»، بالاشتراك مع الكاتبة الفرنسية آن لويز تريفيديك.

الاسم الرسمي للجائزة مطابق لتسمية مهرجان القاهرة: جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة). مهرجان القاهرة السينمائي الدولي