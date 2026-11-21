أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي لم تعد مطروحة على الطاولة ولم يعد لها أي موضوعية من الناحية التنفيذية.



وقال عراقجي في تصريحات له : خطة اليومين تنص على أنه إذا نفذت أمريكا التزاماتها في اليوم الأول فإننا سنفتح مضيق هرمز باليوم الثاني.



وأضاف عراقجي: خطة اليومين لا تزال مطروحة وإذا كانت واشنطن جادة فهذه الخطة قادرة على توفير الظروف للتوصل لاتفاق.



وتابع عراقجي: لم نتلق ردا أمريكيا على مقترحنا وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها.



وزاد عراقجي: يجب تنفيذ شروطنا الـ7 حتى نفتح مضيق هرمز ومستعدون للحوار إذا كان لدى الأمريكيين مقترحات بشأن التنفيذ.



وأكمل عراقجي: لدينا خطوط حمراء محددة بشأن اليورانيوم المخصب وأولها عدم إخراج هذه المواد من البلاد.



وأردف عراقجي: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل منصف بشأن المواد النووية يستند إلى مصالحنا الوطنية ويضمن احتياجات البلاد.



وواصل عراقجي: الوسطاء طرحوا أفكارا وصيغا مختلفة لقضية المواد النووية المخصبة بنسبة 60%.



وأتم عراقجي: بعض مقترحات الوسطاء بشأن المواد النووية قابل للدراسة وبعضها فيه جوانب إيجابية وأخرى فيها جوانب سلبية.

