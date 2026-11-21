أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالدور الكبير الذي يقوم به جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، مؤكدًا تفانيه وإخلاصه في العمل من أجل الحفاظ على حقوق القلعة الحمراء والدفاع عنها في مختلف المواقف.

وأوضح شوبير في تصريحاته أن جمال جبر يبذل مجهودًا استثنائيا ويجتهد باستمرار لحماية مصالح النادي وفريق الكرة، مشيرا إلى أن طبيعة عمله ومهامه تفرض عليه خوض الكثير من المواجهات والدخول في أزمات ومشاكل عديدة مع أطراف مختلفة، بل وحتى معه شخصيًا في بعض الأحيان، وذلك في إطار التزامه بالنظام المؤسسي داخل النادي.

وأضاف شوبير أن ما يقوم به جمال جبر هو صميم عمله وحقه الأصيل، مشددا على أنه يستمر في أداء مهمته بدافع عشقه الكبير للنادي الأهلي وحرصه الدائم على مصلحته، مؤكدا أنه سيظل مدافعا ومخلصًا عن حقوق النادي في كل الأوقات.