كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات ووضع أقماع وإطارات سيارات أمام إحدى المدارس بالغربية لمنع قائدى السيارات من الانتظار إلا عقب التحصل منهم على مبالغ مالية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مستأجر جراج "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وممارسة مهنه منادى سيارات "بدون ترخيص" أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم محل إقامته للتربح مالياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.