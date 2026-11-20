تستضيف مصر فعاليات الدورة الدولية لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس والألعاب التراثية العربية، خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2026 بمشاركة دولية واسعة.

وتُقام الدورة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري لرياضات قوة الرمي، برئاسة الدكتور محمود القلموني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، بالتعاون مع مؤسسة اتابك للرياضات التراثية.

وتشهد الدورة حضور الدكتور وليد القصاص رئيس الاتحاد الدولي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس والرياضات التراثية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، ورئيس المنظمة العالمية WASDO للدفاع عن النفس.

وتُقام الدورة تحت شعار: "مصر ملتقى الفرسان... ومنها تنطلق رسالة السلام إلى العالم".

وتتضمن الدورة التدريب والتأهيل في: الرماية بالقوس والسهم العربي، والرماية من على ظهر الخيل، والمطاعنة بالرماح، والمنازلات الفردية، وفنون الدفاع عن النفس، والسيف والترس.

ويقدم الدكتور وليد القصاص المحاضرات النظرية والتدريبات العملية تحت إشرافه المباشر في القوانين واللوائح الدولية، والأساليب الفنية للرمح والسيف والترس، ومهارات الرماية بالقوس، والدفاع عن النفس.

كما تشمل الدورة محاضرات متخصصة في القوانين والتحكيم، والإسعافات الأولية والإصابات الرياضية، والتدريب والتأهيل، والانتشار والاستثمار في رياضات قوة الرمي، يقدمها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

وأكد المنظمون أن الدورة تمثل خطوة مهمة لنشر رياضات قوة الرمي عالميا، وبناء جيل جديد من الفرسان المحترفين، ونشر ثقافة السلام والمحبة بين الشعوب تحت شعار "قوة الرمي... أصالة الماضي، وقوة الحاضر، وطموح المستقبل".