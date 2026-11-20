فازت سلطنة عُمان بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الجهاز الحاكم الدائم للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وذلك تزامناً مع احتفالات السلطنة باليوم الوطني، وفي سياق الدورة الاستثنائية الـ 43 للجمعية العمومية للإيكاو المنعقدة في مونتريال لانتخاب أربع دول إضافية عقب دخول تعديل زيادة عدد أعضاء المجلس من 36 إلى 40 دولة حيز النفاذ في 12 يونيو 2026.



ويجسد هذا الفوز ثقة المجتمع الدولي بكفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية للطيران المدني في سلطنة عُمان، ومكانتها كشريك موثوق وفاعل في دعم أولويات السلامة والأمن والكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، كما يعكس حضورها الدولي الفاعل واستضافتها للمحافل الدولية ومشاركتها المؤثرة في أعمال المنظمة، بدءاً من إعلان الترشح رسمياً خلال الدورة الـ 42 للجمعية العمومية للإيكاو في عام 2025.



ولم يأتِ فوز سلطنة عُمان بمقعد المجلس بمعزل عن سجل حافل من الإنجازات المتقدمة والمساهمات الدولية، إذ تستند السلطنة إلى منظومة تنظيمية ورقابية متطورة أثمرت عن نتائج بارزة في التدقيق الدولي؛ حيث حققت نسبة 95.95% في مستوى التنفيذ الفعال لعناصر الرقابة على سلامة الطيران، ونالت شهادة تقدير من رئيس مجلس الإيكاو تقديراً للتقدم المحقق في سلامة الطيران.

كما حققت 94.4% في مؤشر استدامة متطلبات أمن الطيران المدني المرتبطة بالعناصر الحاسمة لنظام الرقابة الحكومية، و100% في الامتثال لمتطلبات التسهيلات المرتبطة بالملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو.



وعززت سلطنة عُمان حضورها في قيادة العمل الدولي من خلال اختيار سعادة المهندس نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني، لرئاسة أعمال الدورة الـ 42 للجمعية العمومية للإيكاو في عام 2025م بعد اختياره نائباً أول لرئيس الجمعية العمومية في دورتها الـ 41 عام 2022م، إلى جانب استضافة أسبوع أمن الطيران للإيكاو 2024م في مسقط الذي شهد اعتماد إعلان مسقط بشأن أمن الطيران والأمن السيبراني في مجال الطيران، فضلاً عن استضافات دولية وإقليمية أخرى.



وتدعم هذا المسار بنية تشغيلية وقطاع متنامٍ، مستثمرةً سمعتها التوافقية والمحايدة وأدوارها الدبلوماسية وخبرتها في الملفات المستقبلية كوقود الطيران المستدام وخفض الانبعاثات والتنقل الجوي المتقدم وإدارة حركة الطائرات المسيرة وكفاءة المجال الجوي.



وتمثل عضوية مجلس الإيكاو انتقالاً إلى الحضور المستمر ضمن الجهاز الحاكم للمنظمة والمشاركة المباشرة في مناقشة القرارات والسياسات والمعايير الدولية المدرجة ضمن ملاحق اتفاقية شيكاغو، بما يعزز التفاعل مع الدول الأعضاء الـ 193 وبناء الشراكات حول القضايا المشتركة، ويكرّس مسؤولية دولية تتجاوز المصالح الوطنية لخدمة سلامة وكفاءة واستدامة منظومة الطيران المدني العالمية.



وعلى الصعيد الوطني، يتقاطع هذا الإنجاز مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران 2040 التي تنظر إلى الطيران بوصفه محركاً اقتصادياً وتنموياً يدعم التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية عُمان 2040، وتضم 39 مبادرة تُنفذ عبر ثلاث مراحل، وتستهدف بحلول عام 2040م أكثر من 40 مليون مسافر، ونحو مليون طن من الشحن الجوي، واستثمارات تراكمية للقطاع الخاص تتجاوز مليار ريال عُماني، ومساهمة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 3.5%.



وبهذا الفوز، تباشر سلطنة عُمان مرحلة جديدة من العمل الدولي المسؤول عبر تمثيلها المستمر في المجلس، لتوظيف حضورها وإمكاناتها وتبادل خبراتها وممارساتها الوطنية بما يسهم في تطوير الطيران المدني الدولي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.