تلقى فريق مولودية الجزائر ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما كشفت تقارير صحفية جزائرية عن تقدم التونسي خالد بن يحيى المدير الفني للفريق باستقالته من منصبه، على خلفية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة في منافسات الدوري الجزائري.

خالد بن يحيى يرحل بعد خسارتين متتاليتين

وذكرت القناة التاسعة الجزائرية أن خالد بن يحيى تقدم باستقالته عقب خسارة مولودية الجزائر أمام أولمبيك أقبو في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدوري المحلي.

وجاءت الخطوة في ظل تزايد الضغوط على المدير الفني التونسي بعد تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين وهو ما أثار حالة من القلق داخل النادي بشأن تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة مولودية الجزائر موقفه النهائي من استقالة المدرب خلال اجتماع مقرر غدًا، سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه في منصبه.

أزمة فنية قبل مواجهة الزمالك وشبيبة القبائل

وتأتي استقالة خالد بن يحيى في توقيت صعب للغاية، خاصة أن مولودية الجزائر يستعد لخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل بعد يومين ضمن منافسات الدوري الجزائري في لقاء يمثل اختبارا مهما للفريق وسط حالة عدم الاستقرار الفني.

ولا تتوقف ارتباطات الفريق الجزائري عند المنافسات المحلية حيث يستعد لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال أقل من أسبوع عندما يواجه يانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

وتترقب جماهير الزمالك المواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر والمقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في مباراة تكتسب أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وتضع التطورات الأخيرة مستقبل الجهاز الفني لمولودية الجزائر تحت الأضواء قبل المواجهة الأفريقية المنتظرة أمام الزمالك خاصة في ظل احتمالية دخول الفريق المباراة بمدير فني جديد.