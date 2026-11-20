شهدت مدينة بيت شيمش المحتلة، ليلة الجمعة وحتى صباح اليوم، حالة من التوتر والفوضى، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وحشد كبير من اليهود المتشددين المعروفين باسم «الحريديم»، على خلفية محاولة الشرطة اعتقال شاب قاصر كان يقود سيارة دون رخصة قيادة، قبل أن تتطور الأحداث إلى أعمال شغب واعتداءات على أفراد الشرطة.

وكشفت الواقعة عن حالة من الاحتقان داخل المدينة، بعدما انتشرت شائعات بين الحريديم تفيد بأن قوات الاحتلال تحاول اعتقال أحد الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة منهم إلى التوجه لموقع الحادث، والدخول في مواجهات مع الشرطة لمنعها من تنفيذ عملية الاعتقال.



شائعة الهروب من التجنيد تشعل المواجهات

ووفقًا لما نقلته القناة العبرية الـ12، بدأت الأحداث عندما حاولت قوات الشرطة الإسرائيلية توقيف قاصر كان يقود سيارته دون الحصول على رخصة قيادة، بعدما ضبطته متلبسًا بالمخالفة.

لكن سرعان ما انتشرت شائعة في المدينة تزعم أن عملية التوقيف تستهدف شخصًا فارًا من الخدمة العسكرية، الأمر الذي أثار غضب الحريديم، ودفع عشرات منهم إلى التجمع في محيط الواقعة، في محاولة لمنع الشرطة من تنفيذ عملية الاعتقال.

ومع وصول قوات الشرطة إلى المكان، تصاعدت حدة التوتر، بعدما واجهت مقاومة من المتظاهرين الذين حاولوا عرقلة عملها، قبل أن تتحول المواجهات إلى اشتباكات مباشرة.

الحريديم يهاجمون الشرطة بالحجارة

وتطورت الأحداث بصورة سريعة، حيث هاجم عدد من المتظاهرين أفراد الشرطة الإسرائيلية، وألقوا الحجارة باتجاههم، في محاولة لإجبارهم على التراجع ومنعهم من اعتقال الشاب القاصر.

وأمام تصاعد أعمال الشغب، استدعت قوات الشرطة تعزيزات إضافية، حيث وصل أفراد من مركز شرطة بيت شيمش، إلى جانب جنود من شرطة الحدود في القدس، للتعامل مع الحشود والسيطرة على الموقف.

وتمكنت القوات الإضافية من التصدي للمشاركين في أعمال الشغب، وإبعادهم عن رجال الشرطة الذين وجدوا أنفسهم وسط مواجهة متوترة، كما جرى إجلاء أحد أفراد الشرطة من موقع الاشتباكات بعد تعرضه لإصابة طفيفة، بحسب ما أفادت به الجهات الطبية.

سرقة سلاح شرطي تثير الذعر خلال الاشتباكات

ومن بين المشاهد التي وثقتها مقاطع الفيديو المتداولة من موقع الأحداث، ظهور أحد مثيري الشغب وهو يتشبث بأحد ضباط الشرطة، ما أدى إلى سقوط سلاح الضابط على الأرض، في مشهد أثار حالة من الارتباك.

وأظهرت اللقطات الضابط وهو يصرخ محذرًا من سرقة سلاحه، قائلًا: «لقد سرقوا سلاحي!»، قبل أن يتمكن من استعادته مرة أخرى.

كما أظهرت مشاهد أخرى أحد المتظاهرين وهو يلقي بكيس قمامة داخل سيارة تابعة للشرطة، في تعبير عن تصاعد حالة الفوضى والتوتر التي سيطرت على المنطقة خلال المواجهات.

الشرطة تستخدم القنابل الصوتية لتفريق الحشود

ومع استمرار تجمع الحريديم وتصاعد أعمال العنف، لجأت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام القنابل الصوتية لتفريق الحشود، وإعادة السيطرة على محيط موقع الاشتباكات، بعد فشل محاولات احتواء الموقف في بدايته.

وأشارت القناة العبرية الـ12 إلى أنه لم يتم الإعلان عن إلقاء القبض على أي شخص على خلفية أعمال الشغب حتى الآن، رغم الاعتداءات التي تعرض لها أفراد الشرطة والمشاهد التي وثقتها الكاميرات خلال المواجهات.

الحريديم والخدمة العسكرية.. ملف يثير التوتر

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن قضية تجنيد الحريديم في الجيش، وهي واحدة من أبرز الملفات الخلافية في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، إذ يعارض قطاع واسع من اليهود المتشددين أداء الخدمة العسكرية، ويتمسكون باستمرار الإعفاءات المرتبطة بدراسة التعاليم الدينية في المعاهد الدينية.

وتعكس أحداث بيت شيمش كيف يمكن لشائعة واحدة أن تشعل موجة من الفوضى والمواجهات، خاصة في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن تجنيد الحريديم، وهو الملف الذي لا يزال يفرض نفسه بقوة على المشهد الداخلي في إسرائيل.