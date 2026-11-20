شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، عقب تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء معلمة بالضرب على طالبة صغيرة داخل درس خصوصي بمحافظة كفر الشيخ، في مشهد أثار صدمة المتابعين بسبب الطريقة التي تعرضت بها الطفلة للضرب، وسط صرخاتها واستغاثاتها المتكررة للمعلمة من أجل التوقف.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المعلمة وهي تعتدي على الطالبة بالضرب بصورة عنيفة، فيما ظهرت الطفلة في حالة من الخوف والألم، وهي تحاول استعطاف المعلمة والتوسل إليها حتى لا تستمر في ضربها، مرددة: «أبوس إيدك خلاص والنبي، إنتي بتضربيني في رجلي على العضم، اضربيني على إيدي والنبي يا أبلة، بلاش رجليا، مش قادرة، والنبي يا أبلة مش قادرة، رجلي هتتكسر».

ولفتت صرخات الطالبة واستغاثاتها أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار توسلاتها للمعلمة، ومحاولتها إبعاد الضرب عن قدميها بسبب شعورها بالألم، في الوقت الذي استمر فيه تداول المقطع وسط تعليقات غاضبة من المشهد.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن استيائهم مما ظهر خلاله، ومطالبين بكشف ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الاعتداء على الطالبة.

كما طالب متابعون بضرورة حماية الأطفال من أي صور للعنف أو الإيذاء داخل أماكن تلقي التعليم والدروس الخصوصية، مؤكدين أن دور المعلم يقوم على التربية والتعليم والتوجيه، وليس استخدام الضرب أو العنف في التعامل مع الطلاب.

وأعاد الفيديو فتح النقاش حول ظاهرة العنف ضد الأطفال داخل بعض أماكن تلقي الدروس الخصوصية، وضرورة وجود رقابة تضمن توفير بيئة آمنة للطلاب، وتحافظ على سلامتهم النفسية والجسدية.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن ملابسات الواقعة أو الإجراءات الرسمية التي اتُخذت حيالها.