سلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تتيحها استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية يمثلان مجالًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وطرابلس.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن ليبيا تمتلك ثروات نفطية كبيرة، وتحتاج إلى تنفيذ مشروعات واسعة في قطاعات البنية الأساسية والخدمات والإعمار، وهو ما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية والعمالة للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا من شأنه دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والمشروعات التنموية، بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة.

وتطرق إلى ملف الاتفاقات البحرية والتعاون بين تركيا والسلطات الليبية في طرابلس، مشددًا على أهمية حماية المصالح المصرية الاستراتيجية والاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، ومؤكدًا أن التحركات المصرية تستهدف تأمين الحدود، ودعم توحيد المؤسسات الليبية، ودفع المسار السياسي نحو الانتخابات، ومنع تحول ليبيا إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية