أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق أحمد حسام الدين، مثمنين جمال صوته وإتقانه تلاوة القرآن الكريم، مع توجيه عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد والتحكم في النفس وطريقة الأداء، مؤكدين امتلاكه مقومات جيدة يمكن تطويرها للوصول إلى مستوى أكثر تميزًا.

خبير مقامات يعاتب أحمد حسام الدين بسبب طريقة أخذ الشهيق أثناء التلاوة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن المتسابق قدم قراءة متقنة وصوتًا جميلًا، مشيدًا بأدائه، لكنه رصد تفاوتًا في المد العارض للسكون بين الآيات، موضحًا أن المد لم يكن متساويًا في جميع المواضع، كما أشار إلى وجود تفاوت في ضبط الغنن، إذ جاءت بعضها بصورة صحيحة، بينما لم تكن الأخرى بالدرجة نفسها من الإتقان.

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بما يمتلكه أحمد حسام الدين من مرونة وتحكم في الأداء، لكنه عاتبه على أخذ الشهيق من الفم، موضحًا أن هذه الطريقة غير مستحبة أثناء التلاوة.

بدوره، وصف الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، المتسابق بأنه يمتلك مشروعًا واعدًا في التلاوة، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير أدائه للوصول به إلى الصورة الأكمل.

وفي السياق نفسه، أثنى الشيخ طه النعماني على المتسابق، مشيدًا بجمال صوته، في إطار التعليقات الإيجابية التي تلقاها خلال تقييم لجنة التحكيم.

وتنوعت ملاحظات المحكمين بين الجوانب المتعلقة بأحكام التجويد، وضبط المدود والغنن، والتحكم في النفس أثناء القراءة، إلى جانب الإشادة بالمقومات الصوتية والمرونة في الأداء، بما يضع أمام المتسابق مجموعة من النقاط التي يمكن العمل عليها خلال المراحل المقبلة من منافسات البرنامج.