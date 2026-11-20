حظي المتسابق محمود محمد خليل بإشادات من لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم أدائه في تلاوة القرآن الكريم، إذ أثنى المحكمون على جمال صوته وقوة خامته الصوتية، ووصف الدكتور جمال فاروق حنجرته بأنها ذهبية، فيما تضمنت تعليقات اللجنة عددًا من الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد وتنوع المقامات والتدبر في معاني الآيات.

لجنة تحكيم دولة التلاوة لمحمود خليل: عايزين نتمتع بصوتك

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن المتسابق قدم قراءة جيدة وصوتًا جميلًا، لكنه لاحظ عدم تساوي المدود العارضة للسكون والغنن، مشيرًا إلى أهمية الانتباه لهذه الجوانب لضبط التلاوة وتحقيق مزيد من الإتقان.

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بثقة محمود محمد خليل في نفسه، مؤكدًا أن خامته الصوتية رائعة، لكنه نصحه بضرورة تغيير القفلات وعدم الاعتماد على نمط واحد في إنهاء المقامات.

بدوره، قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن الله أعطى المتسابق حنجرة ذهبية وأداءً متميزًا، لكنه شدد على أن القراءة تحتاج إلى مزيد من التدبر في معاني الآيات، حتى ينعكس فهم المعاني على الأداء والتلاوة.

وفي السياق نفسه، وجه الشيخ طه النعماني رسالة إلى المتسابق، متسائلًا عن سبب شعوره بالضيق، وطالبه بالقراءة براحة وثقة أكبر، قائلًا: «عايزك تقرأ براحتك وتقفل المقام حلو، وعايزين نتمتع بيك»، في إشارة إلى الإمكانات الصوتية التي يمتلكها وقدرته على تقديم أداء أكثر تميزًا.

وتنوعت ملاحظات لجنة التحكيم بين ضبط أحكام التجويد، وتطوير الأداء المقامي، وتعزيز التدبر في معاني القرآن الكريم، مع إجماع المحكمين على امتلاك المتسابق خامة صوتية مميزة تستحق المزيد من التطوير والاستثمار.