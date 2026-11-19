أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن زيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس أهمية العلاقات المصرية الليبية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وقالت فاتن عبد المعبود إن ليبيا ليست مجرد دولة جارة لمصر أو دولة ترتبط معها بحدود مشتركة، وإنما يمثل أمنها واستقرارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن أي تطورات تشهدها الساحة الليبية تنعكس بصورة مباشرة على المصالح المصرية، وهو ما يجعل القاهرة من أكثر العواصم اهتمامًا باستقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها ومؤسساتها الوطنية.

وأضافت أن الرسالة المصرية خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية كانت واضحة، إذ أكد الرئيس حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، بالتوازي مع العمل على دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار.

وأوضحت أن التحرك المصري لا يقتصر على دعم الاستقرار السياسي في ليبيا، بل يمتد إلى مساندة جهود بناء الاقتصاد الليبي، وإعادة تشغيل المؤسسات، وتهيئة المناخ أمام الاستثمارات والمشروعات التنموية، بما يساعد على تحويل ليبيا إلى ساحة للتنمية والعمل المشترك بدلًا من استمرار الأزمات والصراعات.

وأشارت فاتن عبد المعبود إلى أن المباحثات تناولت أيضًا عددًا من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين الليبيين في مصر، وفي مقدمتها تأشيرات الدخول والإقامات وأوضاع الطلبة الليبيين، إلى جانب إجراءات دخول المواطنين الليبيين عبر المعابر الحدودية.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتحرك الإيجابي في هذه الملفات، مع الاتفاق على التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين لحل المشكلات المطروحة في أقرب وقت، مؤكدة أن قوة العلاقات بين الدول لا تقاس فقط بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية، وإنما تظهر أيضًا في القدرة على تسهيل حياة المواطنين وحل مشكلاتهم وتيسير فرص التعليم والعمل والتنقل.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت أن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور الرئيس السيسي وعبد الحميد الدبيبة يمثل خطوة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وأوضحت أن الاتفاقيات شملت مجالات التنمية السمكية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، والبنية التحتية للغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي.

وأضافت أن مجالات التعاون امتدت كذلك إلى العمل والتدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني وتنمية القيادات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي، وهو ما يعكس تنوع القطاعات المستهدفة بالتعاون المصري الليبي.

وأكدت الإعلامية أن هذه الاتفاقيات تفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التنموية والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق الليبي، خاصة في ظل احتياجات ليبيا إلى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.

واختتمت فاتن عبد المعبود حديثها بالتأكيد على أن زيارة الدبيبة للقاهرة تعكس أهمية ليبيا في الحسابات المصرية، وأن مستقبل العلاقات بين البلدين يتجاوز التنسيق السياسي وإدارة الأزمات إلى شراكة أوسع تشمل الاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار والتنمية، مشددة على أن استقرار ليبيا يرتبط بالمصلحة المصرية، وأن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتحقيق مكاسب مشتركة للشعبين.