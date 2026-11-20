حظي المتسابق فياض أحمد بإشادات لافتة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم أدائه في تلاوة القرآن الكريم، إذ أثنى المحكمون على أسلوبه البسيط وتمكنه من القراءة، مشيرين إلى أن أداءه رغم صغر سنه يحمل ملامح من أساليب كبار القراء القدامى، فيما وجهوا إليه بعض الملاحظات الفنية والنصائح لتطوير أدائه في التلاوات المقبلة.

إشادات بأداء المتسابق فياض أحمد في دولة التلاوة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن صوت المتسابق شهد ما وصفه بـ«الرعد»، مشددًا على ضرورة ألا يتكرر هذا الأمر في التلاوات المتكررة، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على استقرار الصوت أثناء القراءة.

من جانبه، وصف الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، تلاوة فياض أحمد بأنها رائعة، مشيدًا بأسلوبه البسيط، ومطالبًا إياه بعدم القلق والثقة في الله، قائلًا: «بإذن الله منتظر منك المزيد في التلاوات القادمة، لا تقلق وثق في الله، واقرأ القرآن لله وليس الناس».

بدوره، أشاد الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، بأداء المتسابق رغم صغر سنه، مؤكدًا أن أداءه والعبارات التي يستخدمها يذكرانه بالقراء القدامى، داعيًا الله أن يبارك فيه.

وفي السياق نفسه، لفت الشيخ طه النعماني إلى أن المتسابق يستخدم مقامات عربية كثيرة، موضحًا أن ذلك قد يجعله يأخذ من قدراته الصوتية أكثر مما ينبغي، وهو ما يستدعي الانتباه إلى توظيف المقامات بصورة متوازنة.

ولم تقتصر الإشادات على لجنة التحكيم، إذ وجه الداعية مصطفى حسني رسالة إلى المتسابق فياض أحمد، عبر خلالها عن إعجابه بعلمه وأدائه رغم صغر سنه، قائلًا: «أشعر بضآلتي أمام سنك وعلمك، وأنت شيخ كبير، وشرف كبير أني أقول لك يا مولانا».

وتعكس هذه التعليقات حالة التقدير التي حظي بها المتسابق خلال مشاركته في البرنامج، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء والتمسك بالإخلاص في تلاوة القرآن الكريم.