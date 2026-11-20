استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دورا القرع، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم - إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب حمزة مسعود سليم عبدو (42 عاما) برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه.

وأفادت مصادر أمنية بأن أحد حراس المستوطنة أطلق النار على فلسطينيين في محيط قرية دورا القرع، ما أدى إلى إصابتهما، ثم احتجزهما، حيث أُعلن لاحقا عن استشهاد الشاب عبدو، فيما لم تتضح الحالة الصحية للشاب الآخر بعد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، واقتادتهم معها دون معرفة هوياتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشبان واحتجزتهم، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وفرق المشاة، وجابت شوارعها الرئيسية، واعترضت حركة سير المواطنين والمركبات، وسط إطلاق القنابل الصوتية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.