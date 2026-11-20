استعرض النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أبرز مؤشرات الحضور والتفاعل الجماهيري التي حققتها الدورة الـ 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كاشفًا عن أرقام لافتة تعكس حجم اهتمام الجمهور بالمهرجان، سواء من خلال الحضور المباشر للعروض والفعاليات، أو متابعة محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد حسين فهمي- في كلمته خلال حفل ختام الدورة الـ47 للمهرجان، مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، والتي كان قد بدأها بنقل اعتذار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة- أن هذه المؤشرات تعكس نجاح المهرجان في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور وتعزيز مكانته السينمائية.

وأكد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن قيمة السينما لا تقتصر على توثيق اللحظات والحكايات، وإنما تكمن أيضًا في قدرتها على جمع البشر، خاصة في وقت يشهد فيه العالم اختلافات وانقسامات حادة، مشيرًا إلى أن السينما تظل مساحة مشتركة تجمع الجمهور أمام الشاشة السحرية، من خلال أفلام تنتمي إلى مختلف دول العالم وتتحدث بلغات متعددة، لكنها تلتقي جميعًا في قدرتها على تقديم حكايات إنسانية يعيش معها المشاهد ويتأثر بأبطالها.

وأوضح أن هذه هي القيمة الحقيقية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باعتباره منصة تجمع الأعمال السينمائية رفيعة المستوى، وتتيح للجمهور فرصة مشاهدتها والاستمتاع بها، مؤكدًا أن أهمية المهرجان تمتد إلى دوره في جمع المبدعين من خلال الجلسات والفعاليات والورش الفنية والدروس المتخصصة (Master Classes)، التي تتيح لصُنّاع السينما تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة قضايا الصناعة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من السينمائيين ومحبي الفن السابع القادرين على تطوير الصناعة وتقديم أعمال جديدة.

وفي سياق اهتمام المهرجان بالشباب ودعم المواهب الواعدة، أشار رئيس المهرجان إلى توقيع إدارة المهرجان عددًا من الاتفاقيات مع جامعات ومعاهد تعليمية مختلفة، كان آخرها مذكرة تفاهم مع جامعة إسلسكا، بهدف إتاحة فرص أكبر للطلاب للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير مواهبهم، وفتح آفاق وفرص حقيقية أمامهم للعمل في المجال السينمائي، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يمثلون مستقبل صناعة السينما.

وأعرب فهمي عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الدورة السابعة والأربعين، حيث بيعت 53 ألف تذكرة، مؤكدًا أن المهرجان يمثل رحلة صادقة في حب السينما وصناعتها، وأن هذا الحضور يعكس مكانة السينما باعتبارها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على التأثير والتغيير.

كما أشار إلى الإقبال اللافت على عروض الأفلام المصرية المرممة، التي وصفها بالكنوز السينمائية المصرية، موضحًا أنه نتيجة لهذا الإقبال، وبالتعاون مع الشركة القابضة، تقرر عرض جميع الأفلام التي جرى ترميمها في سينما ميامي خلال إجازة منتصف العام الدراسي، على أن تعقب العروض ندوات ومناقشات متخصصة، بما يعكس اهتمام الجمهور بتاريخ السينما المصرية وحرصه على إعادة اكتشاف أفلامها ومشاهدتها.

وتطرق رئيس المهرجان إلى التفاعل الكبير الذي حظيت به الدورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن متابعة الجمهور لم تقتصر على حضور العروض والأنشطة على أرض الواقع، وإنما امتدت إلى متابعة أخبار المهرجان وتفاصيل فعالياته ومحتواه الرقمي، وهو ما عكسته الأرقام التي حققتها المنصات الرسمية للمهرجان.

وأوضح أن المهرجان حقق على منصة إنستجرام 22 مليون مشاهدة، و300 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 2.5 مليون متابع.

وأضاف: وعلى منصة فيسبوك، حقق 8 ملايين مشاهدة، و100 ألف تفاعل، ووصل مدى انتشاره إلى 500 ألف.

وواصل: أما منصة تيك توك، فقد سجلت 85 مليون مشاهدة، ومليون تفاعل، ووصل مدى انتشار المحتوى إلى 200 ألف متابع.

وأكد فهمي أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالمهرجان، وتؤكد تجاوز التفاعل معه حدود الفعاليات المقامة على أرض الواقع، ليصل إلى جمهور واسع يتابع أخباره ومحتواه ويشارك في التفاعل معه عبر المنصات الرقمية.

ووجّه رئيس المهرجان الشكر إلى وزارة الثقافة، وعلى رأسها الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وإلى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة التي ساندت المهرجان وأسهمت في إنجاح فعالياته، مثمنًا دعمها وإيمانها بقيمة السينما وصناعتها.

كما خصّ بالشكر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور الفنان رضا الوكيل، وجميع العاملين بها، لاستضافتهم فعاليات المهرجان، وما قدموه من دعم وجهود أسهمت في خروج الدورة بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان.

وأعرب عن تقديره لجميع الرعاة والداعمين الذين أسهموا في إنجاح الدورة السابعة والأربعين، وحرصوا على ظهور المهرجان بالشكل الذي يليق بمصر وتاريخ السينما المصرية العريق، إلى جانب جميع المكاتب والمراكز الثقافية التابعة لمختلف الدول والسفارات التي شاركت في دعم المهرجان.

كما وجّه الشكر إلى فريق العمل الذي أسهم في تنظيم الحفل وخروج المهرجان بالصورة المشرفة، إضافة إلى كل فرد شارك بجهده في تنظيم الدورة وإنجاح فعالياتها.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.