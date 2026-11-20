أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المبادرة الرئاسية لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب تستهدف إنهاء المشكلات التي واجهت العاملين في هذا المجال بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، مشددًا على أن تحركات الدولة لا تستهدف حرمان المواطنين من مصادر رزقهم، وإنما تنظيم النشاط وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنقبين وتوفير الحماية القانونية للعاملين، بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم بصورة منظمة وتحت إشراف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يسلمون الذهب سيحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة وفورًا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء الجنوب وحماية ثروات الدولة من الذهب والمعادن، والتصدي لعمليات التهريب والتنقيب غير القانوني.

وتوقع مصطفى بكري إمكانية حل جزء كبير من المشكلات خلال 15 يومًا، والوصول إلى إنهاء الأزمة بالكامل خلال شهر ونصف، معتبرًا أن الخطوات التنفيذية التي بدأت على الأرض تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بين الدولة والعاملين في مجال التنقيب عن الذهب.