كشف الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم /الجمعة/، عن آخر المستجدات الطبية الخاصة بصفوف الفريق قبل مواجهة مانشستر يونايتد المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح إيراولا - خلال المؤتمر الصحفي للمباراة - أن الثلاثي فيرجيل فان دايك وريان جرافينبيرخ وجيريمي فريمبونج يسير في الطريق الصحيح ليكون متاحا للمشاركة في اللقاء، مؤكدا جاهزية القائد فان دايك بعد انسحابه من معسكر منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب عودة جرافينبيرخ وفريمبونج إلى التدريبات، بعد غيابهما عن المباريات الثلاث والست الأخيرة على التوالي بداعي الإصابة. وفق الموقع الرسمي للنادي.

وأضاف المدير الفني لليفربول أن المجري دومينيك سوبوسلاي في حالة جيدة، وتدرب بشكل طبيعي دون أي مشكلات، بينما يواصل الثنائي كونور برادلي وجيوفاني ليوني المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابتين طويلتي الأمد؛ حيث بدآ الاندماج التدريجي في التدريبات الجماعية، مع التعامل بحذر مع الأحمال البدنية تمهيدا لعودتهما خلال بضعة أسابيع.