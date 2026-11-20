أكد الإسباني سيسك فابريجاس المدير الفني لنادي "كومو" الإيطالي، اليوم الجمعة، غياب المهاجم مويس كين عن صفوف الفريق لعدة أشهر؛ عقب تعرضه لانتكاسة جديدة خلال التدريبات استدعت نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وأوضح فابريجاس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، أن "كين"- الذي يعاني من إصابة متكررة في عظمة الساق اليمنى منذ نهاية الموسم الماضي- شعر بآلام مفاجئة وسقط أرضاً أثناء استعداده للعودة إلى التدريبات الجماعية، مما أثار قلق الجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن اللاعب بات أكثر هدوءاً الآن، وأن النادي يسعى لحل هذه المشكلة العظمية بشكل جذري حتى لو تطلب الأمر التدخل الجراحي.

ويُعد غياب "كين"- الذي لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط منذ انتقاله من فيورنتينا خلال الصيف الماضي- ضربة قوية لهجوم "كومو"، وهو ما قد يدفع إدارة النادي للتحرك في سوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم بديل لتعويض هذا الغياب الطويل.