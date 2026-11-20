في ظاهرة فلكية مثيرة، تستضيف الأرض زائرا فضائيا غير معتاد، بعدما نجحت جاذبيتها في جذب جسم صخري صغير إلى مدار مؤقت حولها، ليصبح بمثابة قمر إضافي يرافق كوكبنا لفترة محدودة، قبل أن يغادر مجددا إلى أعماق الفضاء خلال يناير 2027.

ويحمل هذا الجسم الفضائي اسم «2026 QQ8»، ويُصنف ضمن ما يعرف بالأقمار الصغيرة المؤقتة، وهي أجسام طبيعية تقترب من الأرض بدرجة تسمح لجاذبيتها باحتجازها لفترة زمنية، دون أن تتحول إلى أقمار دائمة مثل القمر المعروف الذي يدور حول كوكبنا منذ مليارات السنين.

قمر صغير يرافق الأرض.. كيف بدأت الحكاية؟

بدأت قصة الزائر الفضائي الجديد عندما دخل الجسم الصخري نطاق تأثير جاذبية الأرض خلال أبريل 2026، ليصبح في مدار مؤقت حول الكوكب، قبل أن يتمكن علماء الفلك من رصده وتحديد طبيعته بصورة أكثر دقة.

واكتشف الباحث المجري كريستيان سارنيتسكي الجسم في 20 أغسطس 2026، وأثار الإعلان عنه تساؤلات علمية بشأن طبيعته، خاصة أن بعض التقديرات الأولية لم تستبعد أن يكون قطعة من الحطام الفضائي الناتج عن أنشطة بشرية سابقة.

لكن عمليات الرصد اللاحقة، التي شاركت فيها تلسكوبات متخصصة، ساعدت العلماء على حسم الجدل، وأكدت أن الجسم صخرة فضائية طبيعية، وليس جزءا من مركبة أو قمر صناعي قديم.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أُعلن رسميا عن تسجيله لدى مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، تحت الاسم العلمي 2026 QQ8.

هل يشكل خطرا على الأرض؟

يبلغ حجم هذا الجسم الصخري نحو مترين تقريبا، وهو حجم يجعله صغيرا للغاية مقارنة بالقمر الطبيعي للأرض، كما أنه لا يمثل تهديدا معروفا لكوكبنا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أقرب مسافة سيصل إليها الجسم من الأرض خلال وجوده الحالي تبلغ نحو 568 ألف كيلومتر، أي أبعد من متوسط المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر الطبيعي.

وحتى في السيناريو الافتراضي الذي قد ينتهي باصطدامه بالغلاف الجوي للأرض، فإن حجمه الصغير يرجح احتراقه وتفككه قبل وصوله إلى سطح الكوكب.

لماذا سيغادر القمر الصغير الأرض في 2027؟

لا يعني وجود هذا الجسم في مدار الأرض أنه أصبح قمرا دائما، إذ إن ارتباطه بالجاذبية مؤقت، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2026، قبل أن يتحرر تدريجيا من تأثير جاذبية كوكبنا ويواصل رحلته عبر النظام الشمسي خلال يناير 2027.

وتشير البيانات إلى أن الجسم يستغرق نحو 359 يوما لإكمال دورة حول الشمس، كما أنه يقترب من الأرض مرة كل 10 سنوات تقريبا، لكن مروره الحالي سمح لجاذبية الكوكب باحتجازه بصورة مؤقتة.

هل تمتلك الأرض أكثر من قمر؟

لا تعد هذه الظاهرة استثنائية تماما، إذ تشير دراسات فلكية إلى إمكانية وجود أقمار صغيرة مؤقتة تدور حول الأرض في أوقات مختلفة، وقد تستمر بعض هذه الأجسام في مدار الكوكب لأشهر قبل أن تنطلق مجددا إلى الفضاء.

ويراقب العلماء هذه الظواهر لفهم طبيعة حركة الكويكبات القريبة من الأرض، وكيفية تأثير جاذبية الكواكب في مساراتها، فضلا عن إمكانية الاستفادة من دراسة هذه الأجسام في تطوير مستقبل استكشاف الفضاء.

وبينما يستعد القمر الصغير 2026 QQ8 لمغادرة محيط الأرض، تظل رحلته القصيرة فرصة علمية مهمة لفهم العلاقة المعقدة بين الكوكب والأجسام الصخرية التي تعبر جواره باستمرار.