جوتيريش يدعو إلى بذل جهود أكبر للحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحكومات إلى بذل جهود أكبر للحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة، كما أكد على وجود حاجة ماسة إلى إبرام ميثاق جديد للعدالة المناخية، يرتكز على المسئولية المشتركة والأمن المشترك والمنافع المشتركة .

ولفت جوتيريش - خلال كلمة ألقاها أمام قادة العالم في قمة (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية - إلى أن الكوارث المناخية تواصل حصد الأرواح وتدمر سبل العيش والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بينما تواصل الأطراف المستفيدة من الوقود الأحفوري تحقيق أرباح طائلة، وتدمير الكوكب في الوقت ذاته.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن بطء الاستجابة الدولية لأزمة المناخ يقود العالم حتما إلى الدمار.

وشدد قائلا "إن تزايد الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة العالمية وتفاقم الكوارث الناجمة عن التغير المناخي سيقود حتما إلى الدمار، لكن العلم لا يدعونا إلى الاستسلام، بل يحثنا على القتال بجدية أكبر".