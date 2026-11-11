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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

رخصة قيادة
رخصة قيادة
خالد يوسف

​تُمثل رخصة القيادة الوثيقة القانونية الأهم لكل قائد سيارة، وتسعى الجهات الحكومية المعنية بشكل دائم لتطوير الآليات الرقمية وتسهيل الإجراءات عبر بوابة "مصر الرقمية" وبوابة مرور مصر، وذلك لرفع مستوى الخدمة وتحفيف الأعباء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي الشامل.
 

​المستندات الأساسية المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

​يتعين على المواطنين الراغبين في تجديد رخص القيادة الخاصة استيفاء مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية لضمان سرعة إنجاز المعاملة دون تأخير، وتشمل: 

وحدة المرور

- ​بطاقة الرقم القومي.. أصل البطاقة السارية مع صورة ضوئية واضحة للوجهين، بشرط أن يكون محل الإقامة مطابِقاً لنطاق وحدة المرور المختصة.  
- ​رخصة القيادة المنتهية.. تقديم الرخصة القديمة المراد تجديدها أو إثبات موقفها القانوني.  

- ​شهادة براءة الذمة.. استخراج شهادة المخالفات المرورية من النيابة العامة للتأكد من خلو السجل من أي غرامات معلقة.

- ​الشهادات الطبية المعتمدة.. يتم توقيع الكشف الطبي في العيادات الطبية المرخصة داخل وحدات المرور.  

​شهادة براءة الذمة

- ​الصور الشخصية.. 3 إلى 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6. 

- ​نموذج 256.. شراء واستيفاء بيانات نموذج طلب ترخيص القيادة المخصص داخل الوحدة.  


​خطوات التجديد الإلكتروني والخطوات الميدانية

​على الرغم من إتاحة بعض خدمات الاستعلام ودفع المخالفات وتقديم الطلبات المبدئية عبر المنصات الرقمية لتوفير الوقت، إلا أن استخراج أو تجديد رخصة القيادة يتطلب زيارة ميدانية قصيرة لوحدة المرور لاستكمال الفحص الطبي والتصوير الرقمي الفوري. 

​خطوات التجديد الإلكتروني

ويمكن تلخيص الخطوات الإلكترونية في التالي: 
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية (بوابة مرور مصر)، وتسجيل الدخول بحساب المستخدم الشخصي.  
- اختيار خدمة رخص القيادة، وسداد الرسوم المقررة وغرامات المخالفات المرورية إلكترونياً بالبطاقة البنكية.
- الذهاب إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.  
- تسليم نموذج 256 وملف التجديد، وإجراء الكشف الطبي الخاص بالنظر والباطنة في عيادات المرور المختصة.
- تسليم إيصالات السداد والأوراق للموظف المختص للتصوير الرقمي، ومن ثم استلام الرخصة الجديدة.  


​الرسوم الإدارية والمالية المقررة

​تتراوح التكلفة الإجمالية لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة الخاصة في مصر بين 1100 و1900 جنيه مصري تقريباً. 

ووفقاً للوائح الإدارة العامة للمرور: 
- ​رسوم الضريبة والرسوم القانونية.. تتراوح بين 580 و615 جنيهاً (وتشمل رسوم الضريبة المقررة وتنمية موارد الدولة).  
- ​رسوم الكشف الطبي وتحليل وفصيلة الدم.. وتبلغ 285 جنيهاً (وتُسدد نظير الفحوصات الطبية الخاصة بالباطنة والنظر داخل العيادات المعتمدة بوحدة المرور).  
- ​رسوم نموذج 256 لطلب الرخصة.. وتتراوح بين 6.5 و45 جنيهاً (حسب النماذج المعتمدة للطلب).  
- ​استمارة بيانات وتحديث الملف.. تقدر بنحو 100 إلى 105 جنيهات.  
- ​طوابع الشرطة والخدمات الإدارية واختبار الإشارات.. تتراوح بين 45 و90 جنيهاً، وتشمل رسوم ملف الحافظة وطابع الشرطة ورسوم الاختبار النظري للإشارات.

خدمات المرور تجديد رخصة القيادة إلكترونياً الإدارة العامة للمرور وحدة المرور

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