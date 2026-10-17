أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟

مع التوسع المتسارع في نشر كاميرات الرصد الإلكتروني والأنظمة الذكية على المحاور الرئيسية، أصبحت متابعة موقف المركبات أمراً ضرورياً للجميع، وشهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في الإقبال على طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2026، لتجنب تراكم الغرامات الماليّة وضمان الالتزام بقواعد السير، حيث وفرت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خدمات رقمية متطورة تمكّن أصحاب السيارات من الاستعلام الفوري بسلاسة، ودفع الغرامات أو التظلم عليها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة وحدات المرور، مما يوفر الوقت والجهد ويُعزز الانضباط المروري.



طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

أتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة للاستعلام عن المخالفات المرورية، أبرزها:

بوابة مصر الرقمية

- بوابة مصر الرقمية: من خلال تسجيل الدخول بالحساب الشخصي والاطلاع على المخالفات المسجلة على المركبة.

- رقم الهاتف المسجل باسم مالك المركبة: حيث يتم التحقق من الرقم وإرسال رمز تحقق لمرة واحدة لإتمام عملية الاستعلام بأمان.

خطوات الاستعلام عبر موقع النيابة العامة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة بالضغط هنا.

موقع النيابة العامة

- اختيار خدمات المرور.

- الضغط على خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

- اختيار خدمة المخالفات المرورية.

- إدخال بيانات المركبة المطلوبة.

- عرض المخالفات وقيمتها، مع إمكانية استكمال إجراءات السداد إلكترونيًا.

الاستعلام برقم السيارة

كما يمكن معرفة المخالفات من خلال بوابة المرور الإلكترونية عبر:

- الدخول إلى بوابة المرور.

الاستعلام برقم السيارة

- اختيار خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الرخصة أو بيانات اللوحة المعدنية.

- تحديد المحافظة في حال استخدام رقم الرخصة.

- عرض قيمة المخالفات المسجلة على المركبة.

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيا

تتيح النيابة العامة خدمة سداد المخالفات عبر الإنترنت من خلال:

- الدخول إلى خدمة الدفع الإلكتروني.

- إدخال بيانات السيارة ورقم الهاتف.

- عرض المخالفات المسجلة.

- اختيار المخالفة المطلوب سدادها.

- الدفع باستخدام البطاقات البنكية، أو اختيار السداد النقدي عبر مكاتب البريد أو البنوك المعتمدة.

أنواع المخالفات المرورية

تنقسم المخالفات إلى نوعين رئيسيين:

- مخالفات قابلة للتظلم، مثل تجاوز السرعة المقررة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

أنواع المخالفات المرورية

- مخالفات غير قابلة للتظلم، مثل القيادة برخصة غير سارية أو التلاعب بأرقام وحروف اللوحات المعدنية.

كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

يمكن تقديم تظلم على المخالفات من خلال موقع النيابة العامة عبر الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى الموقع.

- اختيار خدمات المرور ثم التظلمات.

تظلم على المخالفات

- إدخال رقم الرخصة والبيانات الشخصية.

- مراجعة المخالفات المسجلة.

- تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها وإرفاق سبب التظلم.

- الموافقة على الشروط وإرسال الطلب إلكترونيًا.

الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات من خلال:

- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

- اختيار خدمة مركباتي.

- الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور.

- إدخال بيانات السيارة لعرض المخالفات المسجلة.