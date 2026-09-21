رخصة القيادة الخاصة 2026.. الرسوم والأوراق وخطوات الاستخراج

تتضمن رسوم رخصة القيادة الخاصة 2026 عددًا من البنود الخاصة بالكشف الطبي وفصيلة الدم، والضريبة، ونموذج 256، واختبار الإشارات، وملف وحافظة الرخصة، وطابع الشرطة، واستمارة البيانات، بينما تتطلب عملية استخراج الرخصة تقديم مجموعة من المستندات واجتياز الإجراءات والاختبارات والتدريبات المحددة، مع اشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

ويزداد اهتمام مالكي المركبات والراغبين في استخراج رخصة قيادة خاصة بمعرفة تفاصيل الرسوم والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم، خاصة أن استكمال المستندات المطلوبة واجتياز الإجراءات المحددة يمثلان جزءًا أساسيًا من الحصول على الرخصة بصورة قانونية، كما أن الرخصة الخاصة تسري لمدة عشرة سنوات من تاريخ إصدارها، وفق البيانات الواردة في النص.

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كم تبلغ رسوم رخصة القيادة الخاصة 2026؟

تشمل رسوم رخصة القيادة الخاصة 2026 مجموعة من البنود التي يسددها المتقدم خلال إجراءات استخراج الرخصة، وتأتي رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم وتقدر بـ285 جنيها.

ويبلغ رسم الضريبة 615 جنيها، شاملة رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، بينما يبلغ رسم نموذج 256 لطلب الرخصة 6 جنيهات.

كما يبلغ رسم نموذج اختبار الإشارات 10 جنيهات، بينما تقدر تكلفة الملف والحافظة لرخصة القيادة بـ35 جنيها، ويبلغ طابع الشرطة 15 جنيها، في حين تبلغ قيمة استمارة البيانات 105 جنيهات.

وتشكل هذه البنود الرسوم الواردة في بيانات استخراج رخصة القيادة الخاصة 2026، ويحتاج الراغب في الحصول على الرخصة إلى استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة إلى جانب سداد الرسوم المقررة.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة 2026؟

يتعين على الراغبين في استخراج رخصة قيادة خاصة تجهيز عدد من المستندات قبل التوجه إلى وحدة المرور، وتشمل تقديم نموذج 256 إلى المرور للحصول على الرخصة، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

كما تشمل المستندات المطلوبة صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل، فضلًا عن تقديم طالب الرخصة شهادتين طبيتين، إحداهما باطني والأخرى عيون، تفيدان باللياقة الطبية، ويتم عملهما حاليًا بوحدة المرور.

وتشمل الإجراءات أيضًا تحديد فصيلة الدم، ويتم إجراؤها في وحدة المرور، إلى جانب تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6، فضلًا عن تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة قبل تسليم رخصة القيادة.

وتتضمن الإجراءات كذلك اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور، باعتبارها من الخطوات المطلوبة ضمن إجراءات الحصول على رخصة القيادة الخاصة.

ما خطوات استخراج رخصة القيادة الخاصة لأول مرة؟

تبدأ إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة بإحضار نموذج 256 إلى المرور للحصول على الرخصة، ثم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على الأصل.

بعد ذلك، يستخرج طالب الرخصة شهادتين طبيتين، إحداهما للباطنة والأخرى للعيون، لإثبات اللياقة الطبية، ويتم عملهما بوحدة المرور، كما يتم إجراء فحص فصيلة الدم في الوحدة نفسها.

ويتعين على المتقدم كذلك تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6، وتقديم تحليل المخدرات الصادر من الجهات المعتمدة قبل تسليمه رخصة القيادة.

وتتضمن المرحلة الأخيرة من الإجراءات اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور، بما يسمح باستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على الرخصة.

ما شروط استخراج رخصة القيادة الخاصة 2026؟

يشترط لاستخراج رخصة القيادة الخاصة ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، كما يشترط ألا يكون المتقدم صادرًا ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

وتسري رخصة القيادة الخاصة لمدة عشرة سنوات من تاريخ إصدارها، وهو ما يجعل معرفة تاريخ الإصدار أمرًا مهمًا بالنسبة إلى صاحب الرخصة لمتابعة موعد التجديد وعدم التأخر عن المدة المحددة.

وتتضمن الشروط كذلك الالتزام بإجراءات التجديد عند انتهاء مدة الرخصة، مع ضرورة توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عند كل تجديد.

متى يتم تجديد رخصة القيادة الخاصة؟

يتم تجديد الرخصة خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدتها، لكي لا تسجل غرامة تأخير عند التجديد، وفق البيانات الواردة في النص.

ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص، وهو ما يعني أن انتهاء مدة الرخصة يستلزم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الفترة المحددة، مع استيفاء الشروط المطلوبة.

وتسري رخصة القيادة الخاصة لمدة عشرة سنوات من تاريخ إصدارها، ولذلك ينبغي لصاحب الرخصة متابعة تاريخ الإصدار والانتهاء لتحديد الموعد المناسب لاتخاذ إجراءات التجديد.

هل يتطلب استخراج رخصة القيادة فحصًا طبيًا وتحليل مخدرات؟

نعم، تتضمن إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة إجراء الفحوص الطبية المطلوبة لإثبات اللياقة، وتشمل شهادتين طبيتين، إحداهما باطني والأخرى عيون، ويتم عملهما بوحدة المرور.

كما يتم إجراء فصيلة الدم في وحدة المرور، ويشترط تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة قبل تسليم رخصة القيادة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المستندات والمتطلبات المرتبطة باستخراج الرخصة، إلى جانب تقديم الصور الشخصية والمستندات الرسمية واجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

كم عدد الصور المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة؟

يتعين على طالب رخصة القيادة الخاصة تقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 في 6، ضمن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات استخراج الرخصة.

ويأتي تقديم الصور الشخصية إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها خلال إجراءات التقديم.

هل توجد دورة تدريبية عند استخراج رخصة القيادة الخاصة؟

تتضمن إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.

ويأتي اجتياز الدورة ضمن الخطوات التي يتعين على الراغب في استخراج الرخصة استكمالها إلى جانب الفحوص الطبية والمستندات المطلوبة وتحليل المخدرات والإجراءات الخاصة بنموذج 256 واختبار الإشارات.

ما مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة 2026؟

تسري رخصة القيادة الخاصة لمدة عشرة سنوات من تاريخ إصدارها، ويجب على صاحب الرخصة متابعة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية لاتخاذ إجراءات التجديد في الموعد المحدد.

ويتم التجديد خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الرخصة، لكي لا تسجل غرامة تأخير عند التجديد، مع اشتراط توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عند كل تجديد.

وبذلك تشمل إجراءات الحصول على رخصة القيادة الخاصة في 2026 مجموعة من المتطلبات التي تبدأ بتقديم المستندات وسداد الرسوم، وتمتد إلى الفحوص الطبية وفصيلة الدم وتحليل المخدرات، ثم اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور، مع الالتزام بشروط السن والحالة القانونية للمتقدم ومدة صلاحية الرخصة وإجراءات تجديدها.