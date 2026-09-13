لقيادة آمنة وقانونية خارج البلاد.. الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج الرخصة الدولية

تعتبر رخصة القيادة الدولية الوثيقة الرسمية الأهم لكل مسافر يرغب في قيادة السيارات واستكشاف الطرق الخارجية بكل حرية وأمان ودون أي عقبات قانونية قد تعرقل خطط رحلته، حيث يحرص قطاع واسع من المواطنين والمسافرين على إنهاء هذه الإجراءات التنظيمية بشكل سريع ومبكر لتفادي التعرض لأي أزمات مرورية أو غرامات مالية خارج البلاد، مع ضرورة الإلمام التام بالمستندات الضرورية والأوراق المطلوبة وخطوات الاستخراج الرسمية بدقة تامة لتوفير الوقت والجهد وضمان رحلة آمنة وموفقة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في مصر

- أصل رخصة القيادة المحلية وصورة ضوئية منها وتكون سارية لعام واحد على الأقل.

-إرفاق جواز سفر ساري وصالح للاستخدام وتقديم صورة منه.

- صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- أصل بطاقة الرقم القومي وتقديم نسخة منها.

بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يجب أن تؤكد الإدارة العامة للمرور على أن بيانات الرخصة المصرية وكافة الأوراق الأخرى المقدمة صحيحة.



خطوات وشروط استخراج رخصة قيادة دولية

- سحب طلب الحصول على رخصة القيادة بعد سداد الرسوم المطلوبة في الخزانة، ويتم كتابة الاسم باللغة الإنجليزية وفقًا لجواز السفر، ويتم سحب الطلب، ويتم تقديمه في اليوم نفسه.



- لا يتم التأجيل ليوم آخر حتى لا يعتبر الطلب لاغ.

- يجب أن يقدم طلب استخراج الرخصة وتعبئة الاستمارات وتسليم الأوراق من خلال حامل الرخصة بنفسه.

- يتم استلام الرخصة خلال يوم من طلب التقديم.

- لا يمكن استخراج رخصة جديدة بالمستندات نفسها.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

- يتم إصدار الرخصة من إدارة البحث الجنائي المتواجدة بمقر نادي السيارات.

- تكون فترة صلاحية الرخصة عام واحد فقط وغير قابل للتجديد.

تكلفة استخراج رخصة القيادة الدولية في مصر

يُمكنك استخراج رخصة القيادة الدولية في مصر بتكلفة إجمالية تبلغ 570 جنيها ويتم تقسيمها كالآتي:

تسديد رسوم الاستخراج بقيمة 550 جنيهًا.

استخراج شهادة تحريات عن رخصة القيادة بنحو 10 جنيهات.

دفع رسوم غلاف بقيمة 10 جنيهات.

شروط خاصة لاستخدام رخصة القيادة في الخارج

- الرخصة صالحة للاستخدام في 150 دولة.

- يتاح استخدام الرخصة في الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج في المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحي أو حضور مؤتمرات أو في بلد ما.



- لا يجوز أن تستخدم لمن يحمل تأشيرة إقامة في البلاد أو العاملين في البلاد، حيث يشترط في هذا الأمر استخراج رخصة قيادة تابعة للدولة المقيم بها.

- يجب أن تكون المركبة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة او أحد الاقارب والاصدقاء.