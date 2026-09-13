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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
رنا عصمت

شاركت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين، مجموعة من صورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام، صوراً جديدة لها.

وظهرت ابنة نسرين امين ،بإطلالة جريئة و ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود الشفاف المبطن و هو ما جعل إطلالتها ملفتة.

تفاصيل إطلالة ابنة نسرين امين..

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت صور ابنة نسرين امين أمينة ابنه نسرين امين تفاصيل إطلالة ابنة نسرين امين

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ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
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