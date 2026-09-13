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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برناردو سيلفا: أعمل على التأقلم مع مركزي الجديد في ريال مدريد

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا
إسراء أشرف

أكد البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب ريال مدريد، أنه لا يزال يعمل على التأقلم مع دوره الجديد في خط وسط الفريق، مشيرًا إلى أن هدفه هو الوصول لأفضل مستوياته وتقديم الإضافة المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات اللاعب عقب الفوز الكبير لريال مدريد على رايو فاليكانو بنتيجة 4-1، حيث تحدث عن تجربته الجديدة في وسط الملعب، بعدما اعتاد خلال فترته السابقة مع مانشستر سيتي على أدوار مختلفة.

وقال برناردو سيلفا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن المدرب مورينيو يطالبه بالقيام بدور مهم في بناء اللعب، موضحًا: «مورينيو يطلب مني بشكل أساسي المساعدة كثيرًا في بناء اللعب من الخلف، ومنح الفريق المزيد من السلاسة، حتى تصل الكرة إلى اللاعبين الهجوميين في أفضل ظروف ممكنة».

وأضاف: «مع القدرات الكبيرة التي يمتلكها فينيسيوس وجود وبيلينجهام ومبابي في المراوغة، من المهم أن تصل الكرة إليهم بشكل جيد. أحاول التأقلم مع مركزي الجديد، وأن أقدم أفضل نسخة ممكنة من نفسي لمساعدة الفريق، وما زلت أعمل على ذلك».

وأشار لاعب ريال مدريد إلى أن اللعب في مركز الوسط يمثل تجربة جديدة بالنسبة له، قائلًا: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لي في مركز لاعب الوسط. ما زلت أحاول التعرف أكثر على زملائي وطريقة اللعب، ومعرفة الأماكن التي يمكنني التحرك فيها حتى أتأقلم بالشكل المطلوب».

وتطرق برناردو إلى مستوى الفريق في المباريات الأخيرة، مؤكدًا رضاه عن الانتصار أمام رايو فاليكانو، وقال: «نحن سعداء جدًا بالحصول على النقاط الثلاث. سجلنا أربعة أهداف وحققنا فوزًا كبيرًا، وكنا سعداء بشكل خاص بما قدمناه في الشوط الأول، لكن بشكل عام نحن راضون عن المباراة بأكملها».

كما تحدث عن مواجهة إشبيلية، موضحًا: «في إشبيلية قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة، والآن علينا التحسن، بعد ثلاثة أيام لدينا مباراة مهمة جدًا خارج ملعبنا، وهدفنا هو تحقيق النقاط الثلاث».

واختتم برناردو سيلفا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل، قائلًا: «علينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة، فهي قريبة جدًا، ونسعى لمواصلة الانتصارات».

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