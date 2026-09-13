كل ما بيكبر كل ما بيحلو.. محمد عبد الله يشيد بتألق عبد الله السعيد مع الزمالك

كشف محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، عن أسباب نجاح الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مشيدًا بالدور الذي يقدمه عبد الله السعيد مع الفريق، ومؤكدًا أن شخصية معتمد جمال أسهمت في زرع ثقافة الفوز داخل اللاعبين.

عبد الله السعيد

وقال محمد عبد الله، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة «Modern MTI»، إن عبد الله السعيد يمثل إضافة كبيرة للزمالك، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يرتبط فقط بتسجيل الأهداف.

وأوضح: «مش موضوع هاتريك، موضوع إنك تحس نص الملعب كده ليه قيمة. كل ما بيكبر كل ما بيحلو فعلًا، وأتمنى ربنا يديه الصحة ويكرمه ويبقى موسم موفق ليه السنة دي».

وأضاف: «عبد الله السعيد إضافة كبيرة فعلًا من يوم ما جه نادي الزمالك، لأوضة اللبس بالأخص. فيه قائد جه، فيه لعيب محترم، لعيب كبير».

وأكد محمد عبد الله أن السعيد يمتلك خبرات وقدرات تميزه عن العديد من لاعبي الجيل الحالي، قائلًا: «عارف اتجاهاته، وعارف هو عايز إيه، تحس بقيمته في كل وقت وفي كل ثانية هو بيأديها، فعبد الله مختلف تمامًا عن الجيل الحالي».

وعن أسباب نجاح الزمالك، قال محمد عبد الله: «أوضة اللبس، توفيق ربنا فوق الكل، جمهور نادي الزمالك، وشخصية معتمد جمال مع اللعيبة».

وأشاد بشخصية معتمد جمال في التعامل مع اللاعبين، قائلًا: «كابتن معتمد مفيش حد يتحمل اللي هو تحمله السنة اللي فاتت. لو جبنا مورينيو نفسه، لو جبنا جوارديولا، هيشتكي وهيتكلم وعايز لعيبة».

وأضاف: «الراجل شغال في صمت، مسمعناش له نفس، هادي، بيشتغل كل مباراة على حدة، مش مستعجل، عشان كده ربنا كرمه».

وأشار إلى أن معتمد جمال نجح في تغيير عقلية لاعبي الزمالك وزرع ثقافة الفوز داخل الفريق، موضحًا: «هو وصل حالة للاعيبة السنة اللي فاتت: ثقافة المكسب، ودي كانت معدومة شوية في بداية الموسم اللي فات».

وتابع: «كابتن معتمد غيّر الشكل ده، بقى خلاص زرع جوه اللعيبة ثقافة المكسب. المكسب فعلًا بيجيب مكسب، واللعيبة بقى عندها الحافز، والحافز بيعلى».

من جانبه، أكد زغلول صيام، الناقد الرياضي، أن الزمالك يقدم نتائج تفوق التوقعات، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل النجاح رغم الظروف التي واجهها قبل بداية الموسم.

وقال صيام: «الزمالك عكس المنطق، الزمالك عكس كل التوقعات، الزمالك بيعمل حاجة غير اللي موجودة خالص، ودائمًا بيبقى خارج كل التوقعات».

وأوضح أن الزمالك نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم غلق باب القيد وعدم إبرام صفقات جديدة، إلى جانب رحيل حسام عبد المجيد وعدم إتمام صفقة خوان بيزيرا، فضلًا عن تأخر انضمام عبد الله السعيد وشيكو بانزا إلى فترة الإعداد.

واختتم بالتأكيد على أن الزمالك يواصل تقديم مستويات قوية رغم صعوبة الظروف، ويحافظ على حظوظه في المنافسة بفضل شخصية الفريق وثقافة الفوز التي ترسخت لدى اللاعبين.