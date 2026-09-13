مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل ورافقه وزير النقل ومحافظ الجيزة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول منظومة عمل مركز السيطرة في مراقبة القطارات وتشغيلها.

كما تفقد رئيس الوزراء مقر ورشة إصلاح وتأهيل قظار المونوريل داخل المحطة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض حول مشروع مونوريل غرب النيل بمركز التحكم والسيطرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الشرح انه يوجد نموذجين من المحطات في المشروع النموذج الأول: تبلغ مساحة المحطة 4400 متر مربع بسعة قصوى 18000 راكب /ساعه بعدد 11 محطة.

والنموذج الثاني تبلغ مساحة المحطة 5500 متر مربع بسعة قصوى 35000 راكب /ساعه بعدد 2 محطة.

ويعتبر مشروع مونوريل غرب النيل احد مشاريع النقل الذكي حيث تبلغ السرعة التشغيلية للمونوريل 80 كم / ساعة وزمن الرحلة حوالي 40 دقيقة.

ويبلغ عدد عربات القطار الواحد في الوضع التشغيلي الحالي 4 عربات ، وتصل السعه الاستيعابية عدد 500 الف راكب / يوم بزمن تقاطر 90 ثانيه.

كما يبلغ عدد عربات القطار حاليا 4عربات يسع 573 راكب / القطار ومخطط مستقبلا زيادته الي 8 عربات ليسع 1146 راكب /القطار.