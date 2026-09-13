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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال جولته بمدارس كفر الشيخ|وزير التعليم يلتقي بمعلم من ذوي الهمم ويشيد بحرصه على العمل

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم مدرسة أدريجة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وفي مستهل الجولة التفقدية المدرسة، التقى الوزير بأحد معلمي اللغة العربية من ذوي القدرات الخاصة، حيث أشاد بحرصه على أداء عمله، وجهوده في خدمة المدرسة وطلابها.

جدير بالذكر أنه مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، أجرى السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستهل  الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوية المشتركة بالوزارية، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 435 طالبًا وطالبة، حيث حرص على حضور طابور الصباح، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأشاد الوزير بانضباط المدرسة في يومها الأول، مشيرا إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من معلمي المدرسة حول نظام البكالوريا المصرية، وأجرى أيضا نقاشا مع عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة وأهميتها، مؤكدا على أهمية اكتسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

وخلال حواره مع المعلمين، أكد  الوزير أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد الوزير بأداء إدارة المدرسة، وانضباط الطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذا الأداء الجيد، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة حوين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 589 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام الدراسة، واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال تفقده الفصول، أجرى الوزير محمد عبد اللطيف نقاشًا مع الطلاب حول عودتهم إلى المدرسة وأهمية الحضور والمواظبة، كما تأكد من تسلم الطلاب للكتب الدراسية، مشددًا على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية والتقييمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما تفقد الوزير فصول الأنشطة والمكتبة بالمدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة المختلفة والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الإعدادي، استمع السيد الوزير إلى إحدى الطالبات أثناء إلقائها قصيدة شعرية، حيث أشاد بأدائها، موجهًا بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية.

كما تفقد الوزير فصول رياض الأطفال بالمدرسة، ورحب بالطلاب في أول أيام الدراسة، موجهًا بضرورة تحفيزهم على حب المدرسة والانضباط والانتظام في الحضور منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء الشخصية.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام برعاية ومتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة منذ اليوم الأول، موجهًا إدارة المدرسة بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الأمر، والعمل على الحد من وجود طلاب ضعاف في مهارات القراءة والكتابة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعلي

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