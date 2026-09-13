عبد المنعم السيد: «بريكس» من أقوى التجمعات الاقتصادية عالميًا ويضم نحو نصف سكان العالم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تجمع «بريكس» يُعد أحد أقوى التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، لما يتمتع به من ثقل سكاني واقتصادي وتجاري كبير.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تجمع «بريكس» يضم مصر إلى جانب 10 دول أخرى، تمثل مجتمعة نحو 49.5% من إجمالي سكان العالم، وعلى رأسها الصين والهند.

وأضاف أن دول التجمع تستحوذ على قرابة ربع حجم التجارة العالمية، وهو ما يعكس القوة الاقتصادية التي يتمتع بها «بريكس»، ويعزز من أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن انضمام مصر إلى التجمع يمثل فرصة مهمة للاستفادة من هذا الثقل الاقتصادي، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء، بما يدعم الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون المشترك.