بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، آخر تطورات أزمة البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، وموقف اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحاته ببرنامج «الكابتن»، إن هناك اجتماعًا سيجمع اللاعب ووكيله مع إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفه بشكل نهائي.

وأوضح أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن الزمالك، ويمتلك عرضًا ماليًا كبيرًا، إلا أنه يرتبط بعقد مع النادي يمتد لمدة 3 مواسم أخرى، مشيرًا إلى أن اللاعب، بعد فترة من المناوشات بين الطرفين، أدرك أنه لا يوجد أمامه بديل سوى الرضوخ لطلبات الزمالك.

وأضاف: «اللاعب مهم جدًا ومؤثر، وهو نجم الموسم الأول، ولكن إذا تحقق الشرطان الزمالك سيوافق على بيعه، الشرط الأول تم بحضوره إلى القاهرة، ويتبقى الشرط الثاني وهو تواجد عرض مناسب للزمالك وفقًا للأرقام التي أعلنها النادي».

وأشار مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك إلى أن النادي لا يتفاوض مع أي نادٍ في الوقت الحالي، منذ إبلاغه بالعرض الإماراتي، مؤكدًا أن المفاوضات متوقفة تمامًا.

وتابع أن جميع المفاوضات تتم حاليًا مع محامي اللاعب ووكيله، بينما لا يتدخل اللاعب بشكل مباشر في المفاوضات، موضحًا أن بيزيرا ووكيله لديهما عرض مناسب جدًا للزمالك.

واختتم ماهر غريب تصريحاته بالتأكيد على أن ملف اللاعب قد يتم حسمه غدًا، حال توافر جميع طلبات الزمالك، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه النادي من الصفقة سيكون «مرضيًا للكل».