رفض الكشف عن اسمه .. عمرو أديب: رجل أعمال يتبرّع لتطوير مدرسة تختارها الوزارة

نقل الإعلامي عمرو أديب، عن أحد رجال الأعمال الذي رفض الكشف عن هويته، مطالبته بالتبرع لتطوير أي مدرسة تحددها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن رجل الأعمال يمكنه إنهاء أعمال التطوير خلال فترة قد تستغرق 15 يومًا، وهو وقت سريع لتنفيذ عمليات التطوير، التي ستكون على أكمل وجه، معقبًا: «ممكن يخليها أوكسفورد من غير ما ياخد أي وقت».

وعبر عن تقديره لوزارة التربية والتعليم ودورها وحرصها على التطوير، وكذلك تعففها عن تلقي التبرعات لهذه المنظومة، لكنه أكد أن هذا الأمر يمثل مساندة مجتمعية يتكاتف فيها الجميع لتحقيق الغاية نفسها.

وناشد أديب محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بفتح الباب أمام مثل هذه الجهود المساندة، لأنها تدعم المنظومة، كما حدث في مدرستي القليوبية من أعمال تطوير من قِبل حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن، في أعقاب جدل أثير عقب جولة لمحافظ القليوبية بهما، وانتقادات وجهها لعدم الجاهزية لبدء الدراسة.

وأشاد أديب بجهود الحزبين، مؤكدًا أن هذه الجهود جعلت المدرستين على أكمل وجه، بما يمثل مصدرًا لسعادة الطلاب وكذلك أسرهم.

وخلال الحلقة أيضًا، وصف أديب فعل الخير في مصر بأنه عمل عبقري، وقال إن الدولة قدمت بعض الجهود، لكنها قد لا تكون قد أنجزت كل شيء، وبالتالي لا يوجد أي عيب في تدخل بعض الجهات الأهلية، بما في ذلك الأحزاب، لإجراء تدخلات تعالج بعض النواقص في بعض الملفات.